Elettra Lamborghini adesso è così, ma l’avete mai vista da ragazzina? Sono passati anni ma è sempre favolosa!

Elettra Lamborghini è un personaggio eccentrico e amatissimo nel panorama italiano. La sua carriera è iniziata dai reality girati in tutto il mondo fino ad arrivare a cantare le sue hit davanti a migliaia di persone.

Elettra Lamborghini, nonostante provenga da una famiglia molto importante e famosa, resta una ragazza umile e di sani principi. Una delle qualità che la caratterizzano è sicuramente la sua allegria e spontaneità. Benché sia esposta ogni giorno, fin da quando era bambina, al mondo dei media e dell’intrattenimento, Elettra rimane completamente se stessa, in tutta la sua sana follia. Ama molto rimanere in contatto con i suoi fan e raccontare loro le sue avventure, ma anche i dettagli della sua infanzia e adolescenza. Proprio pochi giorni fa, ha risposto ad alcune domande dei suoi fan, pubblicando le risposte accompagnate da sue vecchie foto. La Elettra adolescente è veramente incredibile, l’avete mai vista?

Leggi anche Cosa indosserà Elettra Lamborghini a Natale: le idee super originali per il look natalizio

Elettra Lamborghini da ragazzina: avete visto com’è?

Quando aveva all’incirca 17 anni, Elettra Lamborghini era già bellissima, con i suoi splendidi occhi grandi e blu e il suo sorriso contagioso. Le leggere differenze si notano solo nel viso, ancora leggermente fanciullesco. Elettra portava i capelli al naturale, lunghi, mossi e con sfumature dorate qua e la. Anche per quanto riguarda il suo stile, la Lamborghini non era eccentrica e colorata come ora.

Leggi anche Miss Italia 2021, indiscrezione clamorosa: Elettra Lamborghini conduttrice della finale

Adesso che è una cantante di fama internazionale il suo intero look risulta molto più studiato in ogni singolo dettaglio. Elettra ha anche una grande passione, quella dei piercing su tutto il corpo. La giovane donna è una figura molto ammirata, specialmente dal pubblico femminile, poiché si mostra sempre per quello che è e in maniera spontanea. Molte si chiederanno se Elettra Lamborghini abbia subito qualche intervento di chirurgia plastica. Ebbene si, uno per ingrandire il seno, ma per il resto la bella Lamborghini è 100% naturale.

Leggi anche “Ci sono cose belle e cose brutte”: Elettra Lamborghini in lacrime in studio

Avete visto com’era Elettra Lamborghini da ragazzina? Stupenda proprio come oggi!