Ad oggi Federica Panicucci è una conduttrice amatissima, ma sapete cosa faceva prima del successo? Proprio così ha esordito: il retroscena.

Recentemente in onda con due eventi speciali, Federica Panicucci si accinge a ritornare al timone di Mattino Cinque insieme ad Francesco Vecchi. Salutato il suo amatissimo pubblico della mattina poco prima delle vacanze di Natale, l’amatissima conduttrice ritornerà sul piccolo schermo dal Lunedì al Venerdì molto presto.

La carriera di Federica Panicucci come conduttrice, lo sappiamo benissimo, è iniziata quando lei era davvero una ragazzina. Dapprima come centralinista del mitico programma ‘Portobello’, l’amatissima di Cecina ha saputo facilmente conquistare l’attenzione su di sé. Tanto è vero che, dopo quel momento, il suo percorso televisivo è stato tutto in salita. Conduttrice di tantissimi programmi di successo dei canali Rai e Mediaset, la Panicucci è tra i volti più amati del piccolo schermo nostrano. Siete curiosi, però, di sapere cosa faceva prima di intraprendere questa strada? Prima del successo, infatti, la bella Federica cosa aveva scelto di fare? Seppure sia amatissima, siamo certi che non tutti conoscono questo retroscena sul suo conto. Pronti a scoprire ogni cosa?

Cosa faceva Federica Panicucci prima del successo?

Ad oggi, quindi, Federica Panicucci è tra i volti più amati della televisione italiana. Preparatissima e sempre impeccabile in diretta, la conduttrice ha dimostrato in diverse occasione quanto questo mestiere le sia proprio cucito addosso. Siete curiosi, però, di sapere invece cosa faceva prima del successo? È esattamente dal 1987 che la bellissima di Cecina è un volto del piccolo schermo nostrano, tra l’altro di un certo clamore, ma siete curiosi di sapere cosa faceva prima di intraprendere questa strada?

Da quanto si apprende dal web, sembrerebbe che il sogno di Federica Panicucci sia da sempre stato quello di diventare un pezzo da novanta all’interno del mondo dello spettacolo. A quanto pare, ancora prima di debuttare sul piccolo schermo con ‘Portobello’, la conduttrice abbia lavorato nel campo della moda e della pubblicità. Avete letto proprio bene, si! È stato proprio questo il suo esordio nello spettacolo nostrano. Da quel momento, poi, tutto è storia.

Vi sareste mai aspettati un retroscena del genere?