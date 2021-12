GF Vip, “fermiamoci qui, amici come prima”: è finita tra i due, arriva la decisione definitiva, chi se lo aspettava!

Sembrerebbe giunta al termine la travagliata conoscenza dei due vipponi conosciutisi all’interno della casa più spiata d’Italia. L’attrazione è alle stelle tra i due, ma sembra proprio che non ci sia niente di più.

Dopo moltissimi tira e molla, la loro storia caratterizzata dall’indecisione della ragazza, sembra essere arrivata alla conclusione definitiva. Questa volta, contro ogni previsione, è stato il giovane a prendere questa dolorosa scelta. “Ad un certo punto se la cosa scatta bene, se non scatta. Non mi piace fare avanti e indietro” le ha dichiarato a cuore aperto. La ragazza rimane decisamente di stucco e prova a giustificare il loro bizzarro rapporto dicendogli “non è vero che non è scattato, quando io sto con te sto bene, quando vedo che non ci sei ti cerco. È proprio una cosa che quando mi chiedono sei fidanzata, e dopo tre mesi dovrei sentirmi fidanzata, ma quando penso che potrebbe essere così mi dico che non sono minimamente pronta”.

Leggi anche “Sai usare solo le mani”, caos al Gf Vip 6: volano parole pesanti

GF Vip: è finita tra i due gieffini

La complicata conoscenza all’interno della casa del Grande Fratello Vip è quella di Gianmaria Antinolfi e Sophie Codegoni. Lui è un imprenditore noto, lei è un’ex tronista di Uomini e Donne. La loro storia è iniziata all’insegna dell’attrazione fisica, ma sembrerebbe che tra i due ci sia poco di più, cosa che ha turbato Gianmaria. È stato proprio lui infatti, a prendere la decisione definitiva. Ha dichiarato alla ragazza che “proprio perché per me o scatta o non scatta, durante la puntata ero un po’ pensieroso, sarei venuto io a parlarti tra poco, per me amici come prima, ci abbiamo provato, va bene così. Io sono a posto con me stesso, sono sereno, quindi fermiamoci qui”.

Leggi anche GF Vip, colpo di scena tra Soleil e Sophie: il gesto non passa inosservato

La ragazza dal canto suo, tiene molto al rapporto con il bel napoletano, ma proprio non riesce a lasciarsi andare. Dopo le parole dell’ormai ex frequentazione, Sophie rimane ammutolita e pensierosa. Tuttavia, il fatto che la Codegoni fosse decisamente meno coinvolta in questo flirt, ha reso Gianmaria pensieroso e più triste del solito. Proprio per questo ha deciso di mettere un punto alla storia.

Leggi anche GF Vip, il gesto di Sophie manda in bestia Gianmaria: “Ci sono rimasto male, non posso lasciar correre”

Ci dispiace per questa giovane coppia, vi sareste mai aspettati la fine della loro conoscenza?