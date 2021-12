Ha deciso di vendere la sua enorme villa: 4 camere da letto e 7 bagni, sapete quanto vale questa meraviglia immobiliare? Il prezzo è da capogiro!

La nota cantante ha deciso di vendere la sua villa extra lusso situata sulle colline californiane per un prezzo veramente da capogiro. Sapete cosa c’è nella casa?

Molti di noi si sono chiesti dove si rifugiasse la cantante dopo i suoi concerti e viaggi. La sua casa è veramente da sogno, ma la cantante ha preferito venderla per un prezzo incredibile, come mai? Le ragioni non sono sicuramente la bellezza e il confort della sua abitazione, piuttosto la cantante ha preferito acquistarne una leggermente più piccola e distante dal caos di Hollywood. La sua vecchia casa è davvero un sogno. Ha tutto quello che può servire, a partire dalle numerose stanze fino ad arrivare a 7 bagni. E la piscina a sfioro sul tetto, un tocco veramente lussuoso!

Ha deciso di vendere la sua villa: sapete quanto vale?

L’enorme villa si trova a Hollywood Hills più precisamente nel quartiere Bird Streets di Los Angeles. È stata acquistata dalla cantante nel 2020 per la cifra di 13,7 milioni di dollari e misura più di 900 mq per un totale di 3 piani con una meravigliosa vista sulle colline. La fortunata padrona di casa è niente meno che la famosissima cantante Ariana Grande. Si è da poco sposata con l’agente immobiliare Dalton Gomez e ora i due si trasferiranno nella nuova casa più appartata e adatta per due persone sempre a Bird Streets.

L’enorme e ormai ex villa di Ariana Grande è veramente stupenda. Con una piscina a sfioro sul tetto, una cantina privata per i vini, angolo bar, angolo cinema, un’enorme cabina armadio, bagni in marmo tra cui uno dotato di un’enorme vasca idromassaggio che si affaccia verso l’esterno e molto altro. Il prezzo a cui Ariana Grande ha venduto la sua villa è di 14 milioni di dollari. Solo un prezzo leggermente superiore a quello di partenza, ma considerando la grandezza e tutti i confort che possiede, il prezzo non sembra così esagerato.

La villa di Ariana Grande è davvero favolosa. E voi vi sareste mai aspettati un prezzo così?