Kate Middleton e il ‘segreto’ per avere quei capelli: inimmaginabile, riesci a crederci?

Kate Middleton ha un ‘segreto particolare’ per avere quei capelli: non ci crederete, ma è così.

Kate Middleton è la moglie del principe William del Regno Unito ed è per questo diventata la duchessa di Cambridge. È nata a Reading e cresciuta presso Chapel Row, un villaggio presso Newbury, nel Berkshire. Ha studiato storia dell’arte in Scozia all’Università di St Andrews. In questo istituto ha conosciuto il principe William nel 2001. La coppia ha annunciato il fidanzamento ufficiale nel 2010 e un anno dopo sono convolati a nozze.

Sono diventati genitori di tre bellissimi bambini. La duchessa, abbiamo avuto modo di vederlo in varie occasioni, veste con una tale eleganza, che è difficile non notarla. Proprio per questo ha avuto un impatto sulla moda e sui costumi inglesi e americani molto forte, tanto che è stato definito dai media come “Kate Middleton effect“. Ovviamente, nel suo look, a colpire è anche la sua pettinatura: ma qual è il suo segreto per quelle onde?

Leggi anche Kate Middleton e la rinuncia a tavola: non ne mangia, nella sua dieta non c’è questo alimento

Kate Middleton, qual è il ‘segreto’ per avere quei capelli: non ci crederete ma è così

La duchessa di Cambridge è un’icona di stile. Elegante e raffinata, non è mai fuori luogo. Il suo abbigliamento è sempre molto semplice ed è proprio per questo che tutti l’apprezzano. Kate Middleton riesce ad emergere restando semplice nei modi e nello stile.

Leggi anche Royal Family, retroscena curioso: come Kate Middleton mette in punizione i figli

Ha avuto un impatto sulla moda e sui costumi inglesi e americani molto forte, tanto che è stato definito dai media ‘Kate Middleton Effect‘. Nel 2012 e nel 2013, la duchessa è stata prescelta tra le ‘100 persone più influenti nel mondo’, dalla rivista Time. Il suo look non passa mai inosservato e anche la sua pettinatura, semplice e mai sbagliata. Ma qual è il segreto per avere quel tipo di acconciatura? E’ davvero inimmaginabile.

Kate Middleton si mostra sempre con delle onde perfette che sembrano naturali, ma ci chiediamo, come fa? La verità è un’altra ed è molto impegnativa. Per avere quel tipo di pettinatura, vengono utilizzate ben 13 spazzole differenti, e una serie di prodotti per la cura della chioma. L’avreste mai detto? Dietro quelle onde perfette, si nasconde un duro lavoro.