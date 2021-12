Su Real Time è in arrivo ‘La dottoressa smile’, ma chi è Annapaola Manfredonia e dove si trova il suo studio? Scopriamo tutti i dettagli.

Se pensavate di aver visto di tutto su Real time, vi sbagliavate di grosso: è in arrivo La Dottoressa Smile. A partire dalle 22:20 di questa sera e i prossimi Mercoledì, sul canale 31 della vostra televisione verrà mandata in onda un nuovo ed imperdibile programma dedicata alla cura del sorriso.

Dopo La dottoressa Pimple Popper, è in arrivo un’altra ancora più straordinaria. Stiamo facendo proprio riferimento al nuovo programma che inizierà tra qualche ora su Real Time. E che, senza alcun dubbio, riscuoterà un successo impressionante. Ambientato a Napoli ed, in particolare, nello studio di Annapaola Manfredonia, il docu-reality presenta storie di persone che non vivono alla grande il rapporto col proprio corpo per via di un sorriso un po’ troppo malandato. È per questo, quindi, che decidono di chiedere aiuto alla regina del sorriso: Annapaola Manfredonia, nota e famosa dentista partenopea. In attesa di poter vedere la prima puntata, siete curiosi di sapere qualche cosa in più su di lei? Ci pensiamo immediatamente.

Chi è ‘La dottoressa smile’ e dove si trova lo studio di Annapaola Manfredonia

Se siete in trepidante attesa per l’arrivo de La dottoressa Smile su Real Time e siete intenzionati a conoscere ogni cosa su di lei, siete proprio nel posto giusto. Vi anticipiamo, però: le informazioni che abbiamo sul conto di Annapaola Manfredonia sono davvero minime se non nulle. Quello che, però, possiamo dirvi con certezza è che fa dei veri e proprio miracoli. Meta preferita di tantissimi Vip, a partire da Chiara ed Angela Nasti, fino ai fratelli Cannavaro, Lorenzo Insigne e tantissimi altri, la dentista partenopea offre a tutti la possibilità di ritrovare la voglia di sorridere. Pensate, si può fare davvero di tutto nel suo studio. A partire dallo sbiancamento dentale fino ad un vero e proprio trattamento di ortondozia, la bella Manfredonia è davvero il top dei top.

Le nostre parole vi hanno talmente incuriosito che volete sapere dove si trova il suo studio? Ebbene. Da quanto si legge dal suo canale Instagram, Annapaola Manfredonia ha dimora fissa a Napoli. È proprio qui che vive con la sua famiglia ed ha lo studio. In particolare, presso il Viale Gramsci a pochi passi dal lungomare di Mergellina. Se siete curiosi di conoscere qualche cosa in più su di lei e le sue ‘tecniche’, vi consigliamo di mettere ‘segui’ alla pagina: dott.ssa_annapaola_manfredonia.

Noi non vediamo l’ora che arrivi stasera, voi?