Sapete in che cosa ha conseguito la laurea Max Tortora? Questo retroscena lo conoscono davvero in pochissimi: l’avreste mai detto?

Impossibile non prendere in considerazione il suo ruolo della serie tv ‘Tutta colpa di Freud’. Stiamo parlando proprio di lui: il simpaticissimo Matteo, interpretato dal mitico Max Tortora.

Nato a Roma il 21 Gennaio del 1963, il buon Max Tortora cavalca l’onda del successo a partire dal 2002. È proprio in quest’anno che, dopo aver compiuto diversi anni prima il suo esordio televisivo, prende parte al programma ‘Superconvescion’, conquistando tutti con le sue imperdibili imitazioni. Da quel momento, la carriera del simpaticissimo romano prende letteralmente il volo. Non soltanto, infatti, prende parte a tantissime altre trasmissioni di successo della televisione nostrana, ma inizia anche a muovere i primi passi nel mondo della recitazione. Oltre al ruolo di Matteo in ‘Tutta colpa di Freud’, è impossibile dimenticare il simpatico Ezio ne ‘I Cesaroni’ oppure l’indimenticabile interpretazione nel film ‘Sulla mia pelle’. Insomma, la carriera del buon Tortora è davvero impressionante. A tal proposito, però, voi sapete in che cosa ha conseguito la laurea? Molto probabilmente, non tutti conoscono questo ‘retroscena’. Per questo motivo, ci penseremo noi a dirvi ogni cosa.

Max Tortora, sapete qual è la sua laurea? Non tutti lo immaginano

Max Tortora, quindi, è un attore famosissimo. Eppure, nonostante la sua carriera immensa e il successo impressionante, siamo certi che non tutti sono a conoscenza su questo ‘dettaglio’ della sua vita privata. Prima ancora di intraprende la strada del mondo dello spettacolo, sapete che il simpatico romano ha portato a termine un percorso di studi davvero encomiabile?

Da quanto si apprende da una sua intervista a Il Giornale, sembrerebbe che, prima di diventare un volto amatissimo dello spettacolo italiano, Max Tortora abbia deciso di iscriversi all’università. E di conseguire la laurea. Sapete in che cosa? Forse non tutti lo immaginano, ma l’attore romano è un architetto. “Da ragazzino credevo che fare l’architetto avesse un che di artistico, ho scelto questa strada. Poi ho scoperto che di artistico in architettura c’era ben poco, ma ormai avevo cominciato e io non lascio le cose a metà”, ha detto in merito. Spiegando, inoltre, che seppure da sempre intenzionato a diventare attore, non aveva contatti per entrare a far parte di questo mondo. Ed è per questo motivo, quindi, che ha avuto un piano b.

Sapevate questo ‘retroscena’?