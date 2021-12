La donna in foto è la moglie di un attore molto amato, l’abbiamo seguito per anni in una famosa serie televisiva.

Non tutti conoscono chi è la donna in questa foto. Vi abbiamo anticipato che è la moglie di un attore molto amato ed è famoso in tutto il mondo. La coppia è insieme dal 2017, e due anni più tardi hanno preso un’importante decisione, quella di convolare a nozze.

Non è la prima moglie dell’attore, perchè, è stato già sposato. Nel 2011 è stato celebrato il matrimonio con una famosa attrice, conosciuta sul set e nel 2013, hanno comunicato il divorzio. Abbiamo amato e apprezzato l’attore, in particolar modo, in una famosa serie televisiva. E’ entrato nel cast nel 2009 e ha interpretato questo personaggio fino alla fine. Per caso, sapete con chi è sposata la donna in foto?

E’ la moglie di un attore famosissimo: per anni l’abbiamo visto in una serie televisiva di successo

La bellissima donna in foto, nel 2019 è convolata a nozze con un attore molto famoso. I due si sarebbero sposati in segreto. Dopo due anni di fidanzamento hanno deciso di sposarsi. Si mostrano spesso sui social insieme e vederli, lascia senza parole, perchè sono molti belli.

Vi abbiamo già anticipato che abbiamo amato e apprezzato l’attore in una famosa serie televisiva. Il suo personaggio è uno dei protagonisti, dove, la sua storia, si intreccia a quella di altri due protagonisti. Vi sveliamo che, ha recitato nella serie di genere horror, The Vampire Diaries e qui ha vestito i panni di uno dei due fratelli Salvatore, parliamo di Stefan, per essere precisi. Adesso, avete capito con chi è sposata la donna in foto?

Ebbene, lei è Ines De Ramon ed è la moglie di Paul Wesley, attore della serie The Vampire Diaries. Ma abbiamo avuto il piacere di seguirlo anche in altri ruoli, tutti portati a casa con grande successo. La coppia è insieme dal 2017 e nel 2019 si sono sposati. Wesley ha già alle spalle un matrimonio, con l’attrice Torrey DeVitto conosciuta sul set di Killer Movie. Nel luglio 2013 annunciano il loro divorzio.