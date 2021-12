Oggi vediamo l’attrice così in Un posto al sole: ma com’era quando è entrata i primi anni?

Un posto al sole è una soap opera interamente prodotta in Italia che va in onda dal 1995. Il seguito che riscontra è incredibile, i telespettatori si lasciano travolgere dalle vicende che accompagnano gli abitanti di Palazzo Palladini.

Tutti i personaggi sono molto amati, dalle vecchie conoscenze alle new entry. Serena Cirillo è un personaggio tanto amato e apprezzato, interpretato dall’attrice Miriam Candurro. Negli ultimi tempi, in Un posto al sole, al centro dell’attenzione è stato il rapporto di Serena con Filippo, dopo che quest’ultimo, aveva perso la memoria, poi recuperata. La Candurro è entrata a far parte della soap nel 2012. Già anni prima aveva debuttato nel mondo della recitazione, in diversi film e fiction. Noi conosciamo e vediamo oggi l’attrice così, ma ricordate com’era quando è entrata?

Leggi anche Miriam Candurro, tra carriera e vita privata: chi è suo marito

Oggi vediamo l’attrice così in Un posto al sole: com’era quando è entrata, i primi anni

Miriam Candurro è un’attrice italiana molto amata. Ha esordito come attrice nel 2004 in Certi bambini. Il ruolo interpretato di Caterina le è valso il Premio Domenico Rea, come miglior attrice esordiente. In seguito ha partecipato a varie fiction, come E poi c’è Filippo, Don Matteo, La squadra 7, L’inchiesta.

Leggi anche Un posto al sole, colpo di scena: un amatissimo attore lascia la serie tv, fan disperati

E’ protagonista nel 2007 insieme a Massimo Ranieri e Michelle Bonev, della miniserie tv Operazione pilota, in onda su Rai 1. Un anno dopo è ritornata sul piccolo schermo nella serie di successo Capri. Miriam dal 2012 è entrata a far parte della soap opera Un posto al sole, dove veste i panni di Serena Cirillo. Oggi conosciamo l’attrice così, ma ricordate com’era quando è entrata?

Questo è uno scatto ripreso da una scena di Un posto al sole, dove vediamo la Candurro nei panni di Serena. L’anno dovrebbe essere il 2014. Sembrerebbe che, l’attrice non sia cambiata molto, a parte il colore dei capelli. Nello scatto sembrano avere dei riflessi biondi, per il resto è uguale, bellissima in tutto il suo splendore.