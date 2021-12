E’ una parrucca o i suoi nuovi capelli? Drastico cambio look, stenterete a crederci

È una parrucca o i suoi nuovi capelli? Drastico cambio look della cantante: stenterete davvero a credervi stavolta, tutti i dettagli.

Un drastico cambio look, quello con cui si è mostrata la famosissima cantante in questa foto social. Quello che, però, vi chiediamo: sarà una parrucca o i suoi nuovi capelli? Scopriamo insieme ogni cosa.

Leggi anche –> Con questo nuovo look è irriconoscibile: la celebre modella sconvolge tutti, mai vista così prima d’ora

Era esattamente il 3 Dicembre scorso quando, attraverso un post condiviso sul suo canale social ufficiale, l’hair stylist di fiducia della famosissima cantante mostrava questa foto con un look completamente diverso dal solito. Sin dai suoi esordi, infatti, abbiamo avuto la possibilità di ammirare i suoi capelli lunghi dorati, talvolta lisci e ricci. In questa foto, invece, appare completamente diversi. E con un colore di capelli davvero impressionante: rosa! Avete letto proprio bene, si! La cantante si è mostrata al suo amatissimo pubblico con la sua folta chioma completamente in rosa. Ma cosa sarà successo? Si tratta di una parrucca? Scopriamolo insieme.

Leggi anche –> Mai vista così prima d’ora, ora è irriconoscibile: look stravolto, clamoroso!

La cantante indossa una parrucca? Cambio look clamoroso

“Cosa ne penseranno di questi capelli pink?”, sono proprio queste l’esatte parole che l’hair stylist di fiducia della famosissima cantante ha scritto a corredo dello scatto che ci mostra la star con i capelli completamente rosa. Un drastico cambio look, da come si può chiaramente comprendere. E che, in un vero e proprio batter baleno, ha scatenato la reazione dei suoi sostenitori. Di che cosa si tratta, però? È una semplice parrucca oppure la cantante ha completamente rivoluzionato il suo look?

Leggi anche –> Costanza Caracciolo, cambio look: “Amo il mio nuovo colore”, addio biondo

Di chi parliamo? La risposta è davvero semplicissima: Jennifer Lopez! Ad inizio mese, il suo hair stylist ha condiviso una foto piuttosto enigmatica. E che, soprattutto, ha insinuato un vero e proprio dubbio: cosa sarà mai successo ai suoi capelli? Il colore mostrato in foto, infatti, è permanente oppure si tratta di una semplice parrucca. Ebbene. Fino a questo momento, non si è mai espresso nessuno in merito. Quello che, però, possiamo dirvi è che spulciando il profilo Instagram di JLo e vedendo le sue foto di adesso, abbiamo constatato che non c’è stato nessuno cambio look clamoroso, ma che piuttosto si potrebbe trattare di una semplice parrucca. Curiosi adesso di vedere? Eccola qui:

Cosa ci dite voi?