Silvia Toffanin, la famiglia si allarga: splendido annuncio

La famiglia di Silvia Toffanin si allarga, è arrivato uno splendido annuncio: in questo articolo vi sveliamo tutti i dettagli

Una bellissima notizia per la conduttrice di “Verissimo” e per tutta la sua famiglia. C’è un nuovo arrivato. L’annuncio è stato improvviso ed ha colto tutti di sorpresa. Siete curiosi di saperne di più? Se sì, vi consigliamo di leggere l’articolo fino alla fine.

Silvia Toffanin è una delle conduttrici più apprezzate della televisione italiana. È molto amata dal pubblico, oltre che per la sua bravura, anche per il suo carattere dolce e sensibile.

Prima di diventare una conduttrice di successo, da giovane Silvia ha partecipato al concorso di bellezza “Miss Italia”, senza però vincere, ed in seguito è stata scelta come “letterina” nel quiz Passaparola. Nelle vesti di conduttrice, invece, ha esordito nel 2002 nel programma Nonsolomoda e ormai da anni è al timone del programma “Verissimo“, in onda su Canale 5 il sabato pomeriggio e da quest’anno anche la domenica.

La Toffanin è legata dal 2002 a Piersilvio Berlusconi, figlio dell’ex premier nonché vicepresidente del Gruppo Mediaset. I due hanno avuto due figli: Lorenzo Mattia, nato il 10 giugno 2010, e Sofia Valentina, nata il 10 settembre 2015. La coppia non è sposata, ma potrebbero presto convolare a nozze. Nel frattempo, la famiglia si allarga.

La famiglia di Silvia Toffanin e Piersilvio Berlusconi si allarga. Il vicepresidente del Gruppo Mediaset è diventato nonno all’età di 51 anni. La figlia Lucrezia, avuta dall’unione con la prima compagna, ha partorito una bellissima bambina di nome Olivia. Lucrezia è diventata mamma ad aprile, ma solo adesso, grazie ad un servizio realizzato dal settimanale “Chi”, la notizia è stata ufficializzata. Pare che la nuova arrivata abbia riempito di gioia la famiglia Berlusconi.

Non sappiamo che rapporti intercorrono tra Silvia Toffanin e la primogenita del marito, ma sicuramente la conduttrice avrà accolto con grande gioia la notizia.