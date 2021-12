Stiamo seguendo l’attrice ne Il Paradiso delle signore: ma ricordate quando ha recitato in Centovetrine?

Vanessa Gravina interpreta ne Il Paradiso delle signore Adelaide di Sant’Erasmo. La soap opera è molto seguita. La prima volta che è andata in onda era il 2015 e da allora non si è più fermata. Visto il successo riscontrato, ha continuato le riprese e oggi siamo alla sesta stagione, iniziata il 13 settembre.

L’attrice che nella serie interpreta Adelaide è molto amata, ha esordito nel mondo dello spettacolo quando era piccolissima. Forse, non tutti lo sanno, ma a soli sei mesi è la protagonista di una pubblicità di passeggini per Carosello. Successivamente, posa per campagne pubblicitarie. A soli 11 anni ha esordito sul grande schermo, con il film Colpo di fulmine. E’ diventata nota al pubblico televisivo nel 1988, quando partecipa alla miniserie tv Don Tonino. In questi anni ha recitato in numerosi film e serie tv e ha sempre lasciato il segno. Ma ricordate quando ha recitato in Centovetrine?

Ne Il Paradiso delle signore è Adelaide: ricordate l’attrice in Centovetrine?

La stiamo seguendo ne Il Paradiso delle signore, l’attrice è entrata a far parte del cast nel 2018, nei panni della contessa Adelaide di Sant’Erasmo. Sappiamo che Vanessa Gravina vanta una carriera immensa.

Era piccolissima, aveva circa sei mesi, quando è stata la protagonista della pubblicità per i passeggini per Carosello. A 11 anni ha esordito sul grande schermo e successivamente, ha interpretato altri importanti personaggi, in film e serie tv. Impossibile dimenticarla in Incantesimo, dove ha portato in scena Paula Duprè/Meg Ajello. Ma ricordate, quando Vanessa Gravina ha fatto parte di Centovetrine? Parliamo degli anni 2003-2004.

Questa foto è stata ripresa da una scena della soap opera di canale 5, dove, qui, ha vestito i panni dell’avvocato Claudia Corelli. E’ entrata a far parte di Centovetrine subito dopo la sua uscita di scena da Incantesimo. Sono passati tanti anni, ma nessun ruolo portato in scena dall’attrice passa inosservato. La sua eleganza è evidente sempre, qualsiasi personaggio possa interpretare, non trovate?