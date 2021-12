“E’ nato Carlo, mio figlio”: il tenerissimo annuncio del cantante

Sul suo canale social ufficiale, il cantante si è lasciato andare ad un tenerissimo annuncio: “È nato Carlo, mio figlio”, di chi parliamo.

Un tenerissimo annuncio, quello a cui il cantante si è lasciato andare nelle scorse ore sul suo canale social ufficiale. È diventato papà del suo primo figlio!

“È nato Carlo, mio figlio”, sono proprio queste le esatte parole che il cantante ha utilizzato per condividere la sua gioia di essere diventato padre col suo pubblico. Amatissimo e seguitissimo, il famoso interprete è solito condividere ogni cosa coi suoi sostenitori. Ed è per questo motivo che una notizia del genere non ha potuto fare a meno di condividerla con loro. Inutile raccontarvi la reazione dei suoi sostenitori. Appena appresa la splendida notizia, si sono tutti riversati sotto il post in questione per congratularsi e porgere i loro più sinceri auguri. La domanda, a questo punto, sorge spontanea: di chi stiamo parlando esattamente? Scopriamolo insieme.

Leggi anche –> Quest’anno si conclude in bellezza per il famoso attore: è diventato papà bis a 50 anni

È diventato papà per la terza volta: il tenerissimo annuncio del cantante

Un Natale davvero speciale, quello che vivrà il famosissimo cantante tra qualche giorno. Proprio diverse ore fa, attraverso un post condiviso sul suo canale social, l’amato interprete si è lasciato andare ad un tenerissimo annuncio. È diventato papà tris! A distanza di anni dalla nascita dei suoi primi due figli, il cantante e la sua compagna hanno accolta una nuova vita nella loro quotidianità. Di chi parliamo?

Leggi anche –> È papà per la terza volta, gioia immensa per il noto cantante: non trattiene la sua felicità

Festa grande per Biagio Antonacci! Il cantante è diventato nuovamente papà. Ed, appena data la fantastica notizia, è stato immediatamente accolta da un affetto davvero immenso.

Chi è la sua compagna?

Già padre di Paolo e Giovanni, avuti dalla precedente relazione con Marianna, figlia di Gianni Morandi, Biagio Antonacci è diventato nuovamente padre. Chi è, però, la compagna?Purtroppo, abbiamo pochissime notizie sulla donna che ha rapito il cuore dell’amatissimo cantante. Da quanto si apprende dal web, sembrerebbe che lei si chiami Paola Cardinale. E che anche lei, così come il suo compagno, ha una parentesi nel mondo dello spettacolo.

Leggi anche –> È diventato papà: la notizia coglie tutti di sorpresa, benvenuta!

Così come i loro ammiratori, anche noi facciamo i più sinceri auguri per la nascita del piccolo Carlo!