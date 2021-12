In Terra Nostra ha interpretato Paola: resterete senza parole nel vedere l’attrice oggi e il motivo è evidente.

Terra Nostra è una telenovela brasiliana andata in onda nel 2001. Al centro della trama non solo la classica storia d’amore, ma anche la situazione degli emigrati italiani a fine ottocento. La storia parte dal 1888 e inizia con l’incontro tra Matteo e Giuliana, su una nave di emigrati diretta in Brasile.

I due si perdono una volta arrivati al Porto di Santos. Giuliana viene accolta a San Paolo dal noto banchiere Francesco Magliano, mentre Matteo viene reclutato nella fazenda del Signor Gumercindo, dove ci sono, la moglie e le due figlie, Rosana e Angelica. Quest’ultima, ad un certo punto, decide di volersi fare suora ma viene convinta da sua madre e da padre Olavo e così si sposa con il Dottor Augusto, che, però, la tradisce con Paola. Ricordate Paola? E’ una donna italiana di origine siciliane, che vive in una casa acquistata dal suo amante, per poterla vedere. Bella e passionale, abbiamo tanto amato questo personaggio in Terra Nostra: ma com’è oggi l’attrice?

In Terra Nostra Matteo e Giuliana si separano, una volta arrivati al Porto di Santos. Matteo viene reclutato nella fazenda di Gumercindo, dove incontra anche Rosana e Angelica, figlie del padrone. La dolce e remissiva Angelica, ad un certo punto, vuole farsi suora, ma viene convinta da sua madre e da padre Olavo a non farlo.

L’avreste riconosciuta? L’attrice che ha interpretato questo esuberante personaggio è Maria Fernanda Candido. Guardando lo scatto, non sembra assolutamente cambiata, nonostante siano passati 20 anni. E’ bellissima, come lo era allora. Quando ha recitato nella telenovela era molto giovane, aveva circa 27 anni. Attrice e modella Brasiliana, è attiva al cinema e anche in televisione.