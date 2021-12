Uomini e Donne, chi è Federica: Instagram, laurea e curiosità sulla corteggiatrice di Matteo Ranieri; tutto quello che sappiamo su di lei.

È una delle protagoniste del Trono Classico di Uomini e Donne più amate del momento. Si, perché con la sua semplicità, Federica è entrata nel cuore dei telespettatori. La giovane campana è una delle corteggiatrici del nuovo tronista Matteo Ranieri: tra i due sembra esserci un bel feeling, sarà proprio lei la sua scelta? Staremo a vedere, nel frattempo scopriamo qualcosa in più su di lei!

Come ha raccontato già in trasmissione, Federica è una giovane mamma del piccolo Luciano, nato a fine 2019. In molti sono curiosi di scoprire come trovarla su Instagram, ve lo sveliamo noi!

Federica è una delle corteggiatrici di Matteo Ranieri a Uomini e Donne: avete visto il suo profilo Instagram?

Sono usciti soltanto poche volte insieme, ma i fan di Uomini e Donne già sognano una nuova coppia formata da Matteo e Federica. Per scoprire se tra loro nascerà qualcosa di importante bisognerà attendere ancora un po’, nel frattempo conosciamo meglio Federica!

La corteggiatrice ha 28 anni e ben due lauree, in Scienze Politiche e Giurisprudenza. Il suo piccolo Luciano è il suo grande amore e sui social posta spesso foto con lui. Ma, a proposito di social, in tantissimi si chiedono come si chiama Federica su Instagram. Ebbene, il suo cognome è Aversano ed è così che la troverete sulla piattaforma social. Ecco uno scatto postato proprio da lei sul suo canale ufficiale:

Oltre a Federica, al momento Matteo sembra molto interessato a Martina: con Marion, invece, la frequentazione si è interrotta poiché non è scattato nulla da parte del tronista. Non ci resta che attendere le prossime puntate per scoprire tutte le novità del trono più famoso della tv. E voi, cosa ne pensate di Federica: potrebbe essere la persona giusta per Matteo?