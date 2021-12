Amici 21, le parole di Zerbi non vanno giù: va via e sbatte la porta

Amici 21, le parole di Zerbi non vanno giù: l’allieva va via dalla sala e sbatte la porta.

Domenica 19 dicembre, c’è stata una nuova puntata di Amici 21. Anche questa volta è stata affrontata una gara di canto da parte degli allievi. A giudicarla è stato Fedez che ha posizionato al primo posto Alex e agli ultimi Nicol e Rea.

Le due allieve sono state chiamate da Rudy Zerbi, che le ha scelte nel suo team. “Io direi di dire anche basta, siete ultima e penultima buona parte delle volte, nelle classifiche. Farvi parlare la maggior parte delle volte sembra un’impresa epica.. vi preparate, poi arrivate lì e c’è un crollo”, ha detto il maestro di canto. Quest’ultimo ha lamentato il fatto che spesso le due allieve arrivano agli ultimi posti, dandole un ultimatum, impegnarsi o sostituirle e metterle in sfida. “Se questo è il massimo che potete dare, di cosa stiamo parlando”, ha sbottato Rudy, che vorrebbe da parte di Nicol e Rea delle dimostrazioni. Ma subito dopo, al momento del saluto, la cantante è uscita fuori, quasi sbattendo la porta.

Amici 21, le parole di Zerbi non vanno giù: la cantante va via e sbatte la porta, ma viene richiamata

Nicol e Rea sono finite agli ultimi posti della classifica stilata da Fedez domenica 19 dicembre, nella la gara dei cantanti. Per questo, Rudy Zerbi le ha convocate per parlare con loro. Ha detto che la maggior parte delle volte, entrambe sono ultime.

“Se questo è il massimo che potete dare, allora penso che una decisione devo prenderla io”, ha sbottato il professore. Rea ha cercato di spiegare che lei in settimana si è tanto impegnata, e poi ha avuto un momento di titubanza in puntata. Nicol, invece, ha detto che lei ci sta mettendo impegno: “Io non è che non sto facendo nulla“. A questo punto Zerbi ha dato un ultimatum: “Posso sostituirvi con altre due, posso mandarvi a casa senza sfida, o posso farvi fare una sfida”. Nicol, però, uscendo, ha lasciato che la porta si chiudesse da sola e Zerbi l’ha richiamata, dicendole di averla sbattuta.

“E comunque, io dopo un discorso del genere, non andrei via sbattendo la porta“, ha detto Rudy, ma Nicol ha spiegato di non averlo fatto e anzi, di aver anche ringraziato. Subito dopo, lei e Rea sono andate in camera e hanno avuto uno sfogo.