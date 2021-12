Avete mai visto la casa di Cristiana Capotondi? È davvero pazzesco: il suo stile è rustico e moderno allo stesso tempo, ma davvero unico.

È una delle più grandi attrici dello spettacolo nostrano, Cristiana Capotondi. Debuttata sul piccolo schermo con la serie tv ‘Amico mio’, di cui Massimo Dapporto e tantissimi altri interpreti erano i protagonisti indiscussi, l’attrice romana si è dimostrata, in un vero e proprio batter baleno, una forza della natura. E, grazie al suo incredibile talento, è stata la colonna portante di tantissime serie tv, ma anche film di successo.

Nata a Roma nel 1980, Cristiana Capotondi compie il suo esordio nel mondo della recitazione quando era soltanto una bambina. Impossibile dimenticare, infatti, il suo ruolo in ‘Amico mio’ e in tantissimi altri progetti. Oggi è un’attrice amatissima. E, nonostante la sua giovanissima età, vanta di un successo davvero impressionante. Credete, però, di conoscere ogni cosa su di lei? Molto probabilmente, vi sbagliate di grosso. Avete mai visto, ad esempio, la sua casa? Ebbene. Noi siamo riusciti a rintracciare alcuni ‘dettagli’. E, vi assicuriamo, è davvero pazzesca! A quanto pare, è completamente immersa nella natura. Ed ha uno stile a tratti moderno, ma anche rustico. Insomma, mai visto nulla di simile. Scopriamo insieme ogni cosa.

Conoscete la casa di Cristiana Capotondi? Dagli interni all’esterno: è pazzesca!

Avete mai visto la casa di Cristiana Capotondi? Attivissima sul suo canale Instagram ufficiale, spesso e volentieri, l’attrice romana si lascia immortalare all’interno delle sue quattro mura. Ed è proprio per questo motivo siamo riusciti a rintracciare alcuni dei suoi dettagli.

La casa di cui vi andremo a parlare, da quanto si apprende da Instagram, è in Toscana. Ed è completamente immersa nella natura. La distesa di verde intorno, infatti, è davvero immensa. E questo non fa altro che consentire un senso di pace e serenità. Bando alle ciance, scopriamo qualche cosa in più.

Partiamo proprio dal terrazzo. Come vi faremo vedere in basso, dinanzi alla sua casa, Cristiana Capotondi ha una vera e propria distesa di verde. Ed è proprio all’esterno della sua dimora che l’attrice, come rappresentano anche alcuni suoi scatti, adora trascorrere un po’ di tempo per rilassarsi. Che sia per leggere un bel libro o per godersi la forza della natura, supponiamo che la splendida Capotondi adori questa parte della sua casa.

Che dire, invece, degli esterni? Fatti in pietra per conferire un senso di ‘rustico’, questa zona presenta dispone di tutto l’occorrente per avere un contatto diretto con l’aria e con la natura. Non è un caso, infatti, se l’attrice si immortala proprio durante un momento di relax. Immaginiamo che l’atmosfera estiva lì sia qualcosa di divino.

Passiamo, invece, agli interni. Anche qui, così come l’esterno, si assiste ad un mix di stili. Non ci sono soltanto elementi moderni, come ad esempio il piano di lavoro in cucina, ma anche elementi ‘antichi’. Ce ne danno, ad esempio, la conferma quegli utensili che si intravedono alle spalle dell’attrice. Scopriamoli.

Insomma, da come vi abbiamo ampiamente mostrato, la casa di Cristiana Capotondi è davvero pazzesca! E il mix di stili non fa altro che sottolineare la sua unicità. Siete d’accordo?