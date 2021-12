Claudia Gerini e la voglia di essere ancora mamma: “È assurdo che in un Paese civile…”

Grande protagonista del cinema italiano, Claudia Gerini è mamma di due figlie: sapete cosa ha dichiarato sull’ipotesi di una terza maternità?

Tutti la amiamo per le sue doti di attrice che l’hanno resa uno dei volti più amati del cinema nostrano: Claudia Gerini è però anche una donna molto interessante dal punto di vista personale che, con la sua intelligenza, ha sempre dimostrato un carattere per nulla banale.

Le sue due figlie sono nate da due storie molto importanti: Rosa, nata dal matrimonio con l’ex marito Alessandro Enginoli, e Linda, avuta dal leader dei Tiromancino Federico Zampaglione.

Dopo la fine della relazione col celebre cantante, i due sono rimasti ottimi amici: “ci siamo resi conto che il nostro rapporto stava cambiando. Federico ha preso una casa tutta sua per stare un po’ da solo e fare musica. Andava e veniva continuamente. Un anno e tre mesi fa la nostra coppia è ufficialmente finita, ma abbiamo continuato ad andare d’accordo come prima e la nostra bambina non si è accorta di niente. Siamo stati fortunati: non ci sono stati strappi, tradimenti o recriminazioni. Siamo sempre una famiglia, anche se ho recuperato la mia libertà”, raccontò l’attrice al settimanale Grazia.

La Gerini non esclude di avere un altro figlio e a tal proposito ha fatto mesi fa delle dichiarazioni importanti che rappresentano un valido spunto di riflessione.

Claudia Gerini e l’ipotesi di diventare mamma per la terza volta: “Vorrei si aprisse un caso”

A settembre di quest’anno, l’ex protagonista di Viaggi di nozze ha voluto accendere i riflettori sul tema molto sentito della possibilità per una donna single di adottare: “Il fatto è che, essendo single, non posso chiedere un’adozione ed è incredibilmente assurdo che in un Paese civile una donna che vuole dare amore a un bambino, che ha la disponibilità economica e spazio in casa, non possa farlo”, ha detto in un’intervista al settimanale F.

Consapevole della sua posizione privilegiata in quanto personaggio pubblico, Claudia si pone una domanda molto importante: “Perché un bambino deve stare in un orfanotrofio anziché con una mamma che gli vuole bene? Vorrei tanto che si aprisse un caso: magari, se la battaglia la fa un’attrice, ha più eco”.

Parole che spingono a riflettere e che dimostrano la grande sensibilità di quest’attrice così amata.