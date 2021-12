Oggi conosciamo Jason Momoa così, ma in questa vecchia foto è molto diverso: l’avreste riconosciuto?

Oggi Jason Momoa si mostra così, ma com’era anni fa l’attore? In questo scatto del passato appare molto diverso.

Jason Momoa è un attore famoso in tutto il mondo. Classe 1979, nasce nelle Hawaii. Ha iniziato a lavorare come fotomodello per il designer internazionale Takeo nel 1998. L’anno dopo vince il titolo di modello dell’anno e miglior bellezza maschile delle Hawaii.

Notato dai produttori di Baywatch, viene aggiunto alla serie televisiva col personaggio di Jason Ioane, nelle ultime due stagioni. Momoa è conosciuto principalmente per aver interpretato il personaggio di Ronon Dex nella serie Stargate Atlantis, di Khal Drogo ne Il Trono di Spade, e di Aquaman, ma la sua carriera non si ferma qui. L’attore è sposato con la famosa attrice Lisa Bonet, con un matrimonio celebrato nel 2017. Ma sono diventati genitori nel 2007. Oggi, lo conosciamo così, con la barba e i capelli molto lunghi e un fisico molto muscoloso, ma in questa vecchia foto che stiamo per mostrarvi, sembra molto diverso.

Conosciamo Jason Momoa così, ma in questo scatto del passato appare diverso: l’avreste riconosciuto?

Ma è anche diventato il patrigno di Zoe Kravitz, nata dal primo matrimonio della Bonet con Lenny Kravitz.

L’attore è amato e apprezzato in tutto il mondo e questo grazie ai numerosi film in cui ha preso parte, vestendo ruoli diversi. Principalmente è noto per il personaggio di Ronon Dex nella serie Stargate Atlantis, di Khal Drogo ne Il Trono di Spade e di Aquaman. Dal 2019 è impegnato nella serie tv See, con il ruolo di Baba Voss. Noi, abbiamo quasi sempre visto Momoa così, con capelli e barba lunghi e con un fisico molto muscoloso. Adesso, vi mostriamo una vecchia foto di qualche anno fa, in cui appare un po’ diverso.

Cosa ne pensate guardando questo scatto? L’attore sembra abbastanza diverso. I capelli sono molto più corti e anche la barba, non è folta come adesso. Fisicamente è sempre stato muscoloso, anche se, non proprio come oggi. Per il resto, non è cambiato. Non sarebbe stato difficile riconoscerlo osservando questo scatto social, che risale al 2014, non trovate?