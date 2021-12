Dopo Vite al Limite sfoggia con orgoglio la sua ritrovata forma fisica pazzesca, prima era irriconoscibile: guardate qui!

Vite al Limite non smette mai di sorprenderci. E, soprattutto, di regalare al suo amatissimo e affezionatissimo pubblico delle vere e proprie trasformazioni choc. Sono davvero tantissime le persone che chiedono aiuto al dottor Nowzaradan, infatti. E sono altrettanto numerose coloro che dalla clinica di Houston ne escono completamente rigenerate!

La storia di cui vi andremo a parlare tra qualche istante è piuttosto interessante. Vi proporremo, infatti, le avventure di una donna che, insieme a suo nipote, ha deciso di partecipare a Vite al Limite per dare una ‘scossa’ alla sua vita. Fortemente turbata dai due lutti che hanno gravemente colpito la sua famiglia, la donna del Kansas aveva sfogato tutta la sua rabbia e il suo dolore nel cibo spazzatura, portando la sua bilancia a segnare quasi 300 kg. Grazie al programma di Real Time, però, la donne è fortemente ritornata in forma. E il suo canale Facebook ce ne da ampia prova. In ciascuna foto da lui pubblicata, si vede chiaramente quanto sfoggi con orgoglio la sua ritrovata forma fisica. Com’era, però, prima? IRRICONOSCIBILE! Guardate un po’ qui.

Sfoggia con orgoglio la forma fisica ritrovata dopo Vite al Limite: eccola prima, impressionante

Protagonista indiscussa della settima stagione di Vite al Limite, Robin McKinley è entrata a far parte del programma con un peso che sfiorava i 300 kg. Aveva 40 anni all’epoca della sua partecipazione, ma la sua esistenza era stata completamente sconvolta dalla morte dei suoi due fratelli. È proprio questo, quindi, che ha spinto la donna a mangiare sempre di più. E a ritrovare nel cibo il suo unico rifugio e conforto.

Grazie a Vite al Limite, però, Robin è riuscita a ritrovare una forma fisica pazzesca. Ed adesso, come dimostrano i suoi scatti Facebook, la sfoggia con grande orgoglio. Pensate, da un massimo di 294 kg, Robin è riuscita a pesare ben 179 kg. Ed adesso, a quanto pare, sembrerebbe essere dimagrita ancora di più. Siete curiosi di sapere com’era prima? Resterete davvero sconvolti:

Insomma, era davvero irriconoscibile, non c’è che dire! Questo, però, non fa altro che sottolineare la sua determinazione. Complimenti!