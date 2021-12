Si chiama Giacomo ed ha 21 anni: è il figlio di un’amatissima conduttrice italiana, riconoscerlo non vi risulterà affatto difficile.

Siete riusciti a riconoscerlo? Lui si chiama Giacomo. Ha 21 anni. E non è altro che il figlio, con esattezza il secondogenito, dell’amatissima conduttrice italiana.

Attivissimo e seguitissimo sul suo canale social ufficiale, il giovane Giacomo non perde occasione di poter interagire col suo pubblico. E di condividere scatti che appartengono alla sua quotidianità. Se date uno sguardo al suo profilo Instagram, infatti, vi accorgerete di come sia piuttosto variegato. Di fotografie condivise, vi assicuriamo, ce ne sono davvero tantissime, eppure tutte rappresentano la sua forte personalità. Di notizie che lo riguardano in prima persona, purtroppo, ce ne sono davvero pochissime. A quanto pare, infatti, sembrerebbe che il ventunenne sia piuttosto riservato. Quello che, però, possiamo affermarvi è che lui è il figlio di un volto molto noto ed amato della televisione italiana. Nato dalla precedente relazione di sua madre con un famoso calciatore, il giovane Giacomo è cresciuto con forti valori e, soprattutto, molto legato alla sua famiglia. Quello che, però, adesso vi chiediamo è: l’avete riconosciuto? Scopriamo insieme di chi stiamo parlando.

Lui si chiama Giacomo ed ha 21 anni, ma è anche il figlio di un’amatissima conduttrice: eccoli insieme

È davvero giovanissimo, da come si può chiaramente vedere dalla foto riproposta in alto. E, da quanto si apprende dal suo profilo Instagram, sembrerebbe anche che abbia le idee molto chiare sul suo futuro. Di chi parliamo? Lui si chiama Giacomo, come detto poco fa. Ed è il figlio di un’amatissima conduttrice italiana e di un famoso calciatore, leggenda della Serie a nostrana. Probabilmente, questo connubio vi farà venire in mente qualche cosa, ma voi siete riusciti a riconoscerlo?

La somiglianza, molto probabilmente, vi avrà fatto chiaramente capire di chi parliamo. Nel caso non fosse così, ci pensiamo noi a dirvi ogni cosa. Stiamo parlando proprio di lui: Giacomo Bettarini, nonché figlio di Simona Ventura e Stefano Bettarini.

Cosa sappiamo dei suoi fratelli?

Come dicevamo poco fa, Giacomo non è affatto figlio unico. Dal matrimonio con Stefano Bettarini, infatti, Simona Ventura è diventata madre di due splendidi maschi. Il secondogenito, come detto, è Giacomo. Il primogenito, invece, è Niccolò. Che, a quanto pare, oggi è un personal trainer. Nel corso del suo matrimonio con Gerò Carraro, infine, la conduttrice italiana ha adottato un’adorabilissima fanciulla, Caterina!

I tre fratelli sono molto legati tra di loro. E, da come dimostrano i loro scatti insieme, godono di un affetto davvero impressionante.