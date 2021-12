GF Vip, “Non è il primo rifiuto che ricevo”: scoppia a piangere, c’entra Alessandro Basciano

L’ingresso di Alessandro Basciano continua a creare scompiglio tra le concorrenti del GF Vip: una di loro crolla perché si sente rifiutata.

Il prolungamento del GF Vip 6 sta avendo conseguenze inevitabili sulle dinamiche all’interno della casa. E’ principalmente l’ingresso di nuovi concorrenti a sconvolgere gli equilibri e, talvolta, a provocare vere e proprie ‘crisi’ personali o nei rapporti che si sono instaurati nel corso di questi mesi.

Il nuovo Vippone che sta decisamente ‘rimescolando’ le carte di questa sesta edizione del reality è sicuramente Alessandro Basciano: l’ex corteggiatore di Uomini e Donne è abbastanza conteso tra Soleil, Sophie ed evidentemente anche Jessica.

Già nel corso della scorsa puntata su Canale 5, Alfonso Signorini ha fatto notare l’interesse suscitato in casa dal giovane nonostante Soleil sia reduce dall”amicizia artistica’ con Alex Belli e Sophie abbia avviato una liason con Gianmaria Antinolfi.

A dir la verità, il nuovo gieffino non è affatto indifferente al fascino delle due ragazze, anzi lo ha dichiarato apertamente nel video di presentazione, ma per ora si barcamena tra le due lasciando trapelare una certa simpatia per entrambe ma senza esporsi troppo. Nel corso della puntata di lunedì Signorini ha però incluso anche Jessica nel raggio d’azione del bel llll.

Eppure, per la principessa questi non sono giorni facili: Jessica, che è single da 5 anni, non percepisce chissà quale interesse da parte di Alessandro e ciò l’ha mandata in crisi.

GF Vip, chiarimento in sauna: Jessica e Sophie parlano di Alessandro Basciano

In sauna con la principessa e Manila, la Codegoni, la cui storia con Gianmaria non è riuscita a decollare al di là dell’attrazione fisica, ha ammesso che Basciano le piace. A frenarla, però, è sia il recente feeling vissuto con l’imprenditore napoletano, sia la volontà di non ferire Jessica.

A quel punto, la maggiore delle Selassié non si è trattenuta e ha esposto chiaramente il suo pensiero sull’atteggiamento dell’ex tronista: “Inutile che mi dici ‘mi faccio da parte se ti interessa, l’amicizia prima di tutto’, perché non è così. Perché a parole dici una cosa, ma a fatti fai altro. Direi che è palese, gli sguardi, la sauna, ti mettevi sempre lì mentre lui suonava”.

Jessica ha sfogato il suo malessere, già manifestato in questi giorni chiacchierando con Soleil e tra le lacrime ha detto: “Nessuno mi vuole, sono sola da 5 anni…ho 27 anni, capisci che tra un po’ mi vorrei sposare, avere una famiglia…e di questo passo non lo vedo. Non è il primo rifiuto che ricevo”.

La Codegoni ha cercato di consolare l’amica rassicurandola sulle sue tante qualità e spiegandole che, semplicemente, finora non è ancora arrivata la persona giusta per lei.

Cosa ne pensate? Secondo voi per Jessica non è detta ancora l’ultima parola su un eventuale risvolto sentimentale per lei in questo GF Vip?