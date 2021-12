In pochi lo sanno: qual’è il titolo di studio di Sonia Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis e opinionista del GF Vip.

Sappiamo molto sulla bella Sonia Bruganelli, a partire dal suo lavoro fino alla sua vita privata e la sua famiglia con Paolo Bonolis, ma sapete anche qual’è il suo titolo di studio?

Sonia Bruganelli è stata scelta proprio quest’anno dal conduttore Alfonso Signorini, per essere l’opinionista del Grande Fratello Vip 6. La moglie di Bonolis ha un carattere forte e molto deciso, non esita a scontrarsi con chiunque per portare avanti la sua opinione. Anche con la sua collega opinionista Adriana Volpe ci sono stati alcuni screzi che, a quanto pare, non sono del tutto risolti. Sui social si mostra a 360 gradi, a partire dalla sua quotidianità di moglie e mamma, fino alla parte più agiata della sua vita. È diventata nota al grande pubblico soprattutto per essere la moglie di Paolo Bonolis, con cui ha avuto 3 figli, ma la Bruganelli è anche una donna intelligente e una scaltra imprenditrice. Sapete in cosa è laureata?

Sapete qual’è il titolo di studio di Sonia Bruganelli?

Sonia Bruganelli, romana classe 1974 sotto il segno dell’acquario, è la mente del marchio Adele Virgi, una linea di abbigliamento per bambini ed è anche alla guida della società SDL2005, che si occupa dei casting televisivi di alcuni programmi, tra cui anche Avanti un altro. Per svolgere questo lavoro Sonia ha dovuto lavorare molto e il suo titolo di studi l’avrà sicuramente agevolata, sapete qual’è? La bella Sonia Bruganelli è infatti laureata in Scienze della comunicazione.

In un’intervista a Nuovo, nel luglio di quest’anno, la Bruganelli ha raccontato di come è nata la storia d’amore con Bonolis e soprattutto cosa ha cambiato della sua vita a livello professionale. “Di certo ho avuto maggiori opportunità professionali. Quando l’ho conosciuto facevo le telepromozioni per pagarmi l’università” ha raccontato. Sicuramente il matrimonio con Paolo Bonolis, avvenuto nel 2002, ha agevolato molto la sua vita e la sua carriera professionale, ma questo non sminuisce la sua competenza e professionalità in quello che fa.

E voi sapevate qual’è il titolo di studio di Sonia Bruganelli?