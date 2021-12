L’ex protagonista di Temptation Island è convolato a nozze: “Per tutta la vita”, arriva l’annuncio a sorpresa!

L’ex protagonista del noto reality show è convolato a nozze con la sua bella, la quale aspetta anche suo figlio. Lo sposo è diventato conosciuto al grande pubblico dopo lo scandalo che ha coinvolto lui e la sua ex fidanzata in un noto programma.

Nella giornata di mercoledì 22 dicembre, il volto noto di Temptation Island si è sposato in comune, e le prime foto pubblicate sui profili Instagram dei diretti interessati, li mostrano emozionati e felici mentre si scambiano le fedi nuziali. Il look della sposa è molto originale, non è fatto dal classico vestito bianco, ma da uno scintillante abito di lustrini rosa. La ragazza aspetta anche il loro primo genito, che nascerà tra circa un mese e si chiamerà Salvatore. La futura mamma è siciliana ed è fuori al mondo dello spettacolo. La coppia sta insieme da due anni e questa estate è arrivato l’annuncio della gravidanza, mentre un mese dopo la proposta di matrimonio, a cui la ragazza ha ovviamente risposto sì.

Ex volto di Temptation Island è convolato a nozze: “per tutta la vita”

Lo sposo nel 2018 si è reso partecipe del noto scandalo avvenuto nel programma di Uomini e Donne. Stiamo parlando di Nicola Panico, ex concorrente di Temptation Island insieme alla sua ex Sara Affifella. I due avevano ingannato il grande pubblico affermando di essersi lasciati dopo la fine del programma. Poi arriva la proposta alla Affifella di diventare tronista, e proprio in questo ruolo la ragazza inganna tutta la produzione, creando una finto percorso con i suoi corteggiatori e infrangendo le regole del programma.

Lasciatisi questo errore e il passato alle spalle, sono entrambi andati avanti con la loro vita. Lei ha avuto suo figlio Tommaso con Francesco Fedato, mentre Nicola Panico si è appena sposato con Francesca Parenti. Il loro primo post come marito e moglie mostra lo scambio degli anelli, accompagnato dalla didascalia “per sempre”. Ora non gli resta che aspettare l’arrivo del loro piccolo Salvatore e godersi i momenti in famiglia.

Ancora congratulazioni ai neo sposini Nicola Panico e Francesca Parenti, congratulazioni!