A La clinica della pelle, Connor ha raccontato la sua malattia e il suo enorme imbarazzo: per la disperazione ha compiuto un gesto choc, cos’è successo.

Avete mai sentito parlare di persone che, in preda alla disperazione e rabbia, compiono dei veri e propri gesti choc? Ebbene. Il giovane protagonista de La clinica della pelle ne è la piena testimonianza. E a raccontarlo è stato proprio lui nel corso della sua prima visita di controllo con la dottoressa Craythorne. Procediamo, però, con ordine.

A La clinica della pelle, Connor ha deciso di prendervi parte a causa di quello che era costretto a vivere dall’età di 17 anni. Alle telecamere del programma, il giovane ha raccontato di essere stato sempre un ragazzo voglioso di vivere e piuttosto estroverso, ma di essere cambiato nel momento in cui è successo qualcosa di inaspettato nella sua vita. Aveva soltanto 17 anni, infatti, quando gli è cresciuta una cisti piuttosto grande in una parte del corpo piuttosto visibile, che gli provocava forte imbarazzo e disagio. “È la prima cosa che la gente vede di me”, ha detto Connor alle telecamere del programma. Una situazione insostenibile, quindi. E che l’ha portato a fare un gesto estremo.

La clinica della pelle, gesto choc di Connor: cos’è successo

Spuntata all’età di 17 anni, la cisti di Connor è peggiorata col passare del tempo. È proprio per questo motivo, quindi, che, diventata ancora più grande, il giovane ragazzo ha deciso di rivolgersi a La clinica della pelle e alla dottoressa Craythorne. “È orribile, mi sento a disagio”, ha detto il paziente della dermatologa per descrivere il suo stato d’animo per via della cisti.

Quando era soltanto un ragazzino, a Connor è spuntata una cisti sul naso. E questo, col passare del tempo e il conseguente suo ingrandimento, l’ha portato a compiere un gesto estremo: tentare di toglierla col coltello. È proprio questo che ha raccontato alla dermatologa irlandese durante il primo colloquio. E che l’ha lasciata completamente senza parole. Ovviamente, l’operazione per rimuovere la cisti epidermoide dal naso è stato del tutto rapida ed indolore. E, in men che non si dica, Connor è ritornato con un ‘naso completamente nuovo’.

“Sono entusiasta dell’operazione”, ha detto Connor subito dopo. A distanza di mesi dall’operazione, infine, ha dichiarato di essere ritornare ad essere quello di prima. Augurissimi!