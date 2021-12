L’anno che verrà, anticipazioni: chi sono i cantanti che vedremo sul palco del programma di Amadeus, nomi pazzeschi!

La sera del 31 dicembre, come da tradizione, Amadeus ci terrà compagnia su Rai 1 con L’anno che verrà: ci saranno cantanti strepitosi!

Diventato ormai una consuetudine annuale, L’anno che verrà è lo storico appuntamento in diretta su Rai 1 per salutare l’anno vecchio e dare il benvenuto a quello che sta per iniziare.

In onda dal 2003, lo show vede protagonisti della serata del 31 dicembre le voci più celebri del panorama musicale italiano e del mondo dello spettacolo in generale. Condotto negli anni dai conduttori più amati della Rai, come Carlo Conti e il compianto Fabrizio Frizzi, dal 2018 al timone del programma c’è il mitico Amadeus.

Dal 2003 al 2010 la location dell’evento è stato il piazzale Federico Fellini di Rimini; dal 2011 al 2014 si è svolto Courmayeur mentre da allora fino ad oggi è stato trasmesso dalle meravigliose località Basilicata: Matera (2015 e 2018), Potenza (2016 e 2019) e Maratea (2017). Nel 2020 avrebbe dovuto avere luogo in Umbria ma a causa della pandemia, è andato in onda dallo Studio 5 del CPTV Fabrizio Frizzi di Roma.

Anche il 31 dicembre di questo 2021 troveremo Amadeus al timone della serata, ma chi saranno gli ospiti? Tenetevi forte, si tratta di star amatissime!

L’anno che verrà, i cantanti attesi all’evento: nomi clamorosi

L’appuntamento di quest’anno si svolgerà al Parco 4 di Acciai Speciali Terni. Come sempre, L’anno che verrà andrà inizierà in diretta su Rai 1 alle ore 20:50 dopo il discorso annuale del Presidente Mattarella.

Secondo quanto anticipato da TvBlog, i cantanti attesi sono: Massimo Ranieri, i Gemelli di Guidonia, i coach di Voice senior Gigi D’Alessio, Clementino, Orietta Berti e Loredana Bertè. Ci saranno poi Arisa, Cristiano Malgioglio, Raf , Umberto Tozzi, Achille Lauro e Nek.

Il cast è tuttavia ancora non completamente definito, ma queste anticipazioni lasciano ben sperare.

Anche stavolta si preannuncia una serata imperdibile, siete d’accordo?