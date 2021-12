Lo riconoscete? Qui è soltanto un bambino, ma l’abbiamo amato in un famoso film fantasy.

Questo attore è stato uno dei protagonisti del celebrissimo film, amato in tutto il mondo, che è diventato un simbolo per un’intera generazione. Avete capito di chi si tratta?

Molti attori e personaggi di spicco amano condividere con i propri fan la loro vita, e perfino il loro passato. Il diretto interessato infatti, ha recentemente postato una sua foto di quando era molto piccolo. Rispetto al ragazzo che tutti conosciamo, era veramente irriconoscibile. La passione per la recitazione e per l’arte è stata sempre dentro di lui, ma è solo nei primi anni del 2000 che l’attore si trasferisce a Los Angeles e li viene notato. A quel punto la sua carriera prende il volo con un film molto famoso. Ha anche una band nata durante la scuola, che si chiama 100 Monkeys, con cui ha inciso un disco chiamato Grape.

Il suo nome è Jackson Rathbone, classe 1984 e nato a Singapore. Fin da piccolo, per gli impegni lavorativi del padre, si trasferisce spesso in giro per il mondo, a partire dall’Indonesia, Inghilterra, Norvegia e successivamente in America, dove si stabilisce definitivamente. Il ruolo che l’ha consacrato come attore a livello mondiale è quello del misterioso vampiro Jasper nella saga fantasy di Twilight. Dopo l’enorme successo a livello globale dei film, Jackson Rathbone ha avuto molteplici ruoli tra cui L’ultimo dominatore dell’aria, Samson, Dread e moltissimi altri.

L’affascinante vampiro nella vita reale è stato un bambino, e l’attore ci regala una sua foto d’infanzia pubblicandola sul suo profilo Instagram, che conta quasi 800 mila follower. Lo scatto è stato postato in occasione del trentasettesimo compleanno dell’attore. Ha ringraziato tutti scrivendo “Grazie per tutti i messaggi di auguri. Vi amo tutti”. Un salto nel passato per Jackson Rathbone, che nell’immagine avrà avuto poco più di 7 anni. Attualmente l’attore è sposato con una ragazza di nome Sheila, con cui ha avuto tre bambini.

Era così piccolo in questa foto, avreste mai indovinato che si trattava dell’attore Jackson Rathbone, alias Jasper in Twilight?