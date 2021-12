Luciana Littizzetto, impensabile: qual è il suo titolo di studio e qual è stato il suo primo lavoro

Molti conoscono la carriera di Luciana Littizzetto, pochi invece il suo titolo di studio e soprattutto qual è stato il suo primo lavoro

Oggi è una delle conduttrici più famose della televisione italiana, nonché comica e attrice di successo. Ma sapete qual è il titolo di studio della Littizzetto? Siamo sicuri che non saprete nemmeno qual è stato il primo lavoro della collega di Fabio Fazio. Se siete curiosi di saperlo, vi consigliamo di leggere l’articolo fino alla fine.

LEGGI ANCHE: Luciana Littizzetto mostra sua figlia felice per la laurea: “Dirai che la foto non va bene”

Qual è il titolo di studio di Luciana Littizzetto

Luciana Littizzetto è una comica e conduttrice televisiva. Nel suo mestiere risulta essere una delle più famose in Italia. È da anni uno dei volti di “Che tempo che fa“, talk show in onda sui canali Rai condotto da Fabio Fazio. Insieme a quest’ultimo forma una delle coppie più famose nella storia della televisione italiana.

La Littizzetto è entrata nel cast di Che tempo che fa nel 2005, abbandonando i personaggi che l’avevano resa celebre sino ad allora e recitando monologhi comici e spesso irriverenti su temi d’attualità. Insieme a Fazio ha condotto anche la sessantatreesima edizione del Festival di Sanremo.

LEGGI ANCHE: Luciana Littizzetto, il doloroso episodio: “Non è stato semplice…”

Per quanto riguarda la sua vita privata, è stata a lungo legata a Davide Graziano, noto batterista degli Africa Unite. La loro relazione amorosa è durata più di dieci anni. I due nel dicembre del 2018 hanno annunciato la separazione. La coppia ha due figli in affido. La Littizzetto ha dichiarato di essere diventata mamma grazie a Maria De Filippi. Anche la famosa conduttrice televisiva, infatti, è diventata mamma nel 2002 prendendo in affido Gabriele.

LEGGI ANCHE: “Mio figlio è sparito per cinque giorni”: Luciana Littizzetto, esperienza tremenda per una mamma

Molti di voi magari queste notizie sulla carriera della Littizzetto già le conoscevano, mentre pochi conoscono il suo titolo di studio e soprattutto il lavoro che faceva prima di diventare comica e conduttrice.

La Littizzetto si è laureata in materie letterarie presso la Facoltà di Magistero dell’Università degli Studi di Torino nel 1990 con una tesi in storia del melodramma intitolata “La luna nel Romanticismo”. Seguendo i suoi studi, la sua prima professione è stata quella dell’insegnante, ma presto ha capito che la sua strada era nell’ambito artistico. Ha iniziato così a studiare recitazione ed ha iniziato a fare cabaret.