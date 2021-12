Piersilvio Berlusconi, sapete con chi è stato prima di Silvia Toffanin? È una famosa modella

Sapete con chi è stato Piersilvio Berlusconi prima di Silvia Toffanin? La sua ex compagna è una famosa modella: ecco chi è

Oggi è felicemente impegnato con la conduttrice di Verissimo, ma prima di lei c’è stata un’altra donna molto importante nella sua vita. Si tratta di una famosa modella, che molti di voi avranno ormai dimenticato. Se siete curiosi di sapere di chi si tratta, vi invitiamo a leggere l’articolo fino alla fine.

Con chi è stato Piersilvio Berlusconi prima di Silvia Toffanin

Piersilvio Berlusconi è il secondogenito di Silvio Berlusconi, personalità politica famosissima nonché ex premier. Piersilvio è nato dalla relazione tra l’ex presidente del Consiglio e la sua prima moglie Carla Elvira Lucia Dall’Oglio. È inoltre fratello di Marina Berlusconi e fratellastro di Barbara Berlusconi, Eleonora Berlusconi e Luigi Berlusconi.

Ha conseguito la maturità classica e dopo si è iscritto al corso di laurea in filosofia presso l’Università di Milano, ma non ha mai terminato gli studi. Ha iniziato invece a lavorare nel 1992 nel marketing di Publitalia, concessionaria pubblicitaria del Gruppo, e nel giro di poco tempo è divenuto uno degli uomini più importanti del Gruppo Mediaset.

Nel novembre 1996 diventa responsabile del Coordinamento palinsesti e programmi delle reti Mediaset. Nel 1999 viene nominato vicedirettore generale Contenuti di R.T.I. Dall’aprile 2000 è vicepresidente del Gruppo Mediaset e presidente e amministratore delegato di R.T.I. Dal maggio 2015 è amministratore delegato e membro del Comitato Esecutivo del Gruppo Mediaset.

Piersilvio è legato sentimentalmente dal 2002 a Silvia Toffanin, ex ‘letterina’ e oggi famosa conduttrice televisiva. Insieme hanno avuto due splendidi figli: Lorenzo Mattia e Sofia Valentina. Prima della conduttrice di “Verissimo”, però, nella vita di Piersilvio c’è stata un’altra donna.

Berlusconi è stato legato alla modella Emanuela Mussida, dalla quale ha avuto una figlia, Lucrezia. Proprio quest’ultima di recente l’ha reso nonno a 51 anni per la prima volta. La Mussida ha lavorato per anni come modella, mentre adesso è un’imprenditrice. Diversi anni fa ha deciso di ritirarsi a vita privata stando lontano dai riflettori. Oggi la ex di Piersilvio è anche fondatrice di un’organizzazione Onlus che si occupa di animali in difficoltà.