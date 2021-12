Quando torna in onda Uomini e Donne: c’è la data esatta

Sapete quando torna in onda Uomini e Donne dopo le festività natalizie: in questo articolo vi sveliamo la data esatta

Come ogni anno, il dating show di Maria De Filippi si è fermato per le festività natalizie. I telespettatori, però, sono curiosi di sapere quando tornerà in onda su Canale 5. Abbiamo la data esatta. Siete curiosi di saperla? Se sì, continuate a leggere l’articolo e lo scoprirete.

Quando torna in onda Uomini e Donne

Uomini e donne è uno dei programmi più amati dai telespettatori italiani. Il dating show è stato ideato da Maria De Filippi, che è anche la conduttrice del programma. La trasmissione va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì nella fascia pomeridiana. Gli ascolti sono sempre entusiasmanti. Per la concorrenza non c’è assolutamente partita.

La trasmissione inizialmente nacque come versione adulta del precedente talk show “Amici”, dove una coppia discuteva dei propri problemi di fronte al pubblico. A partire dal gennaio del 2001 ha assunto il format che conosciamo oggi, divenendo a tutti gli effetti un programma per incontri.

Nel corso degli anni al trono classico, in cui troviamo tronisti e corteggiatori, si è aggiunto il trono over con protagonisti dame e cavalieri. Dal 2016 al 2018 la De Filippi ha ‘sperimentato’ anche il trono gay. Quest’anno, invece, “Uomini e Donne” ha accolto per la prima volta nella storia del programma una tronista transgender.

Come ogni anno, durante le festività natalizie, il programma di Maria De Filippi va in ferie. Nei giorni scorsi è andata in onda l’ultima puntata dell’anno del dating show. I telespettatori, però, adesso sono curiosi di sapere quando andrà in onda nuovamente “Uomini e Donne”.

Le ferie saranno abbastanza lunghe. Il dating show di Maria De Filippi, infatti, tornerà in onda lunedì 10 gennaio 2022. Al ritorno sarà mandata in onda la scelta di Roberta Ilaria Giusti e sarà presentato anche il nuovo tronista del programma.

Nel frattempo, durante la pausa natalizia, Mediaset manderà in onda alcuni film per far fronte all’emergenza.