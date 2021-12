Raoul Bova protagonista di un video musicale di Biagio Antonacci: ricordate quale?

Raoul Bova è stato protagonista, qualche anno fa, di un video musicale di Biagio Antonacci: ricordate quale?

Raoul Bova è un attore, regista e un ex nuotatore italiano. E’ sicuramente tra gli attori più amati e apprezzati della televisione italiana. La sua carriera televisiva inizia nel 1992, come ‘aiutante’ del programma Scommettiamo che…? ed esordisce sul grande schermo con una piccola parte, nel film Mutande Pazze.

Il primo ruolo da protagonista lo ottiene con il film del 1993 di Carlo Vanzina, Piccolo grande amore. Un film che, a distanza di più di 20 anni è ancora amatissimo. Ad oggi, da circa 32 anni, vanta un successo incredibile. Ha vestito i panni del protagonista in numerosi film e fiction, interpretando ruoli diversi e sempre portandoli in scena in maniera impeccabile: è un talento innato Bova! L’attore, forse, non tutti lo sanno o non tutti lo ricordano, è stato anche protagonista di un video musicale di Biagio Antonacci: ricordate di quale stiamo parlando?

Raoul Bova protagonista di un video musicale di Biagio Antonacci: con lui anche il cantante

Raoul Bova è oggi uno degli attori più amati e apprezzati. Il ruolo da protagonista che lo porterà sull’onda della popolarità è quello di Marco, nel film Piccolo grande amore, dove ha vestito i panni di un maestro di surf che si innamora di una principessa.

Ancora oggi, a distanza di più di 20 anni ( il film, ricordiamo, è uscito nel 1993) è tanto amato dai telespettatori. Non ci sono parole per descrivere pienamente il talento dell’attore e di conseguenza, la sua carriera. Ma sapete che, Bova è stato scelto anche per interpretare il protagonista in un video musicale di Biagio Antonacci? Ricordate di quale stiamo parlando?

Era il 2016, e l’attore è stato presente nel videoclip dell’artista, precisamente in One Day (tutto prende un senso). All’inizio, quando parte il brano, vediamo Raoul con Antonacci, con una chitarra, mentre si parlano con la musica in sottofondo e poco dopo parte il singolo. Un brano di Biagio Antonacci meraviglioso, accompagnato dalla presenza nel video del cantautore insieme all’attore.