In questa foto condivisa sui social, Sonia Bruganelli ha soltanto 32 anni: l’avete vista? Com’è cambiata in tutto questi anni.

È, senza alcun dubbio, anche lei una regina indiscussa di questa sesta edizione del GF Vip. Stiamo parlando proprio di Sonia Bruganelli, attuale concorrente del famoso reality di Canale 5. Sempre pronta a dire la sua opinione senza troppi giri di parole e splendida più che mai, l’imprenditrice è solita catturare l’attenzione del pubblico italiano puntata dopo puntata.

Con un profilo social che, oltre a vantare di un numero di followers davvero spropositato, Sonia Bruganelli non perde mai occasione per poter rendere partecipi i suoi sostenitori sulla sua vita e quotidianità. L’ha fatto anche qualche ora. Quando, in occasione del diciottesimo compleanno della sua primogenita Silvia, non ha potuto fare a meno di condividere una loro foto insieme quando entrambe erano davvero piccolissime. “Auguri mia dolce amica. Quante strada abbiamo fatto insieme”, ha scritto la Bruganelli a corredo di questo scatto dolcissimo. Qui Sonia aveva soltanto 32 anni, eppure non si può fare a meno di notare quanto la bellezza sia stata incredibile sin da giovane. Siete curiosi, però, di sapere com’è cambiata nel corso degli anni?

Sonia Bruganelli a 32 anni, lo scatto del passato: com’è cambiata

Quella condivisa qualche ora fa da Sonia Bruganelli sul suo canale social ufficiale è, senza alcun dubbio, uno scatto davvero dolcissimo. Qui, come dicevamo precedentemente, l’attuale opinionista del GF Vip si mostra alla sola età di 32 anni con in braccio sua figlia Silvia. Oggi, infatti, è il diciottesimo compleanno della giovanissima Bonolis. E la sua mamma non ha potuto fare a meno inneggiare il loro rapporto speciale con questa dolcissima fotografia del passato.

“Qui eravamo piccole insieme. Quanta strada abbiamo fatto”, ha continuato a scrivere la Bruganelli a corredo di questo scatto. Quello che, però, adesso vi chiediamo è: com’è cambiata in tutti questi anni? Appurato che, tra qualche mese, compirà 48 anni, siete curiosi di sapere com’è cambiata? Guardatela qui:

Insomma, seppure siano passati anni, si vede chiaramente che Sonia Bruganelli non è affatto cambiata nel tempo. Qui era alla sua prima esperienza da mamma. Ed, invece, adesso ne ha tre di figli. Quindi, sicuramente è una donna più matura, oltre che in carriera. Oltre a questo, però, non si può fare a meno di quanto la bella Sonia sia completamente rimasta identica al passato. Complimenti!