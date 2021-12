Stefano De Martino ritorna finalmente in tv con Bar Stella: svelata la data di inizio del programma, attendevamo da tempo questa notizia.

È proprio questa la notizia che attendevamo da diverso tempo: Stefano De Martino ritorna in tv con un programma tutto suo. A distanza di qualche mese da Stasera tutto è possibile, l’amatissimo conduttore napoletano è pronto a raccontarsi in un nuovo programma.

La notizia che Stefano De Martino sarebbe stato il protagonista di un programma che avrebbe parlato di sé, è vero, c’è da diverso tempo in giro. Quello che, invece, tutti si chiedono è proprio quando ci sarà la sua prima puntata. Ebbene. Proprio qualche ora fa, con un post condiviso sulla pagina facebook ufficiale di Rai 2, è stata svelata la data di inizio di Bar Stella. Siete pronti a scoprire anche voi ogni cosa? Certo, lo facciamo subito! Vi anticipiamo, però: mancano davvero pochissimi giorni! Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Stefano De Martino, quando inizia Bar Stella? Svelata la data di inizio

Si vociferava che Bar Stella, il nuovo programma con Stefano De Martino di cui l’ex ballerino di Amici è il protagonista indiscusso, sarebbe dovuto iniziare verso la fine di Dicembre. A quanto pare, invece, è stata data proprio la conferma. Qualche ora fa, Rai Due ha annunciato la data di inizio ufficiale di Bar Stella, regalando ai suoi telespettatori e a tutti i fan del conduttore partenopeo una notizia davvero fantastica.

Bar Stella, il cui nome non è affatto fittizio, ma è tratto da quello del bar di suo nonno, non fa altro che raccontare l’amatissimo conduttore napoletano. Ovviamente, sia chiaro, in questa nuova avventura, Stefano non sarà affatto da sola. Piuttosto, come raccontato anche in diversi nostri articoli, è accompagna da tantissimi e simpaticissimi ospiti. Siete curiosi di saperne di più? Scopriamo insieme la data di inizio!

“L’atmosfera è questa e lascia presagire bene, anzi benissimo”, recita la didascalia a corredo dello scatto social, che svela la data di inizio. A partire da Martedì 28 Dicembre, quindi subito dopo i giorni natalizi, Stefano De Martino ci aspetta in seconda serata su Rai Due. Noi non vediamo l’ora, voi?