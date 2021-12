“Sono in crisi”, trema famosa coppia del mondo dello spettacolo: indiscrezione choc

Trema una famosa coppia del mondo dello spettacolo, spunta un’indiscrezione choc: “Sono in crisi”, ecco di chi stiamo parlando

La voce è rimbalzata nelle ultime ore sui siti e settimanali di gossip. I due, che da anni formano una delle coppie più belle del mondo dello spettacolo, sarebbero in crisi, anche se l’indiscrezione non è stata ancora confermata da fonti ufficiali.

Famosa coppia del mondo dello spettacolo in crisi?

Una famosa coppia del mondo dello spettacolo sarebbe in crisi. L’indiscrezione è stata lanciata nelle ultime ore da siti e settimanali di gossip. A scatenare i rumors è stata un’assenza assai pesante ad un evento romano. Erano annunciati entrambi, ma si è presentata solo lei. Cos’è successo? Voci di corridoio parlano di una presunta crisi coniugale. L’indiscrezione, però, non è stata ancora confermata. Volete sapere di chi stiamo parlando? Se sì, continuate a leggere l’articolo e lo scoprirete.

Il matrimonio di Raoul Bova e Rocio Munoz Morales starebbe vacillando. I due attori sarebbero in crisi, come riporta il sito Today. Come nasce l’indiscrezione? La coppia era stata invitata nei giorni scorsi ad un evento a Roma, al quale però era presente solo Rocio. Bova, nonostante dovesse essere premiato, non si è presentato. Quali sono i motivi dietro la sua assenza?

C’è chi parla di crisi coniugale: Raoul e Rocio sarebbero in crisi e per questo motivo non si sono presentati in coppia all’evento. Addirittura qualcuno aggiunge che i due non si parlerebbero da mesi. Qualcun altro, invece, spiega l’assenza dell’attore con presunti problemi fisici.

Al momento, però, non sappiamo quale sia il motivo dell’assenza di Bova all’evento, né se la coppia sia in crisi o meno. Questa che abbiamo riportato, infatti, è un’indiscrezione e come tale deve essere presa con le pinze. Si attendono conferme o smentite ufficiali da parte della coppia.