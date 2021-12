In Twilight è stato il vampiro Emmett Cullen: com’è l’attore lontano dal personaggio della saga, non ci crederete

Ha interpretato il vampiro Emmett Cullen in Twilight: avete visto l’attore oggi? Fuori dal set della saga è molto diverso.

Twilight è una saga cinematografica che ha appassionato grandi e piccini. I protagonisti sono stati Bella, interpretata da Kristen Stewart e il vampiro Edward, interpretato da Robert Pattinson.

I due giovani si incontrano a scuola e stringono un rapporto di amicizia, nonostante Edward cerchi di starle lontano. Un giorno, Bella rischia di essere uccisa da un’auto in corsa. Il vampiro la ferma con la sola forza delle mani. Questo fatto porta Bella a sospettare che ci sia qualcosa di diverso in lui e si mette alla ricerca di notizie. In un incontro rivelatore, Edward conferma i dubbi di Bella. Ma qui, i due si dichiarano e scatta il bacio. Il vampiro decide di far conoscere la giovane alla sua famiglia, i Cullen. Ne fa parte anche Emmett, personaggio che vi abbiamo mostrato nella foto in alto.

Emmet aveva 20 anni quando è stato trasformato in vampiro da Carlisle. Stava per essere sbranato da un orso ed è stato salvato da Rosalie. Abbiamo visto questo personaggio così nella saga, con gli occhi rossi e un colorito pallido, tipico dei vampiri, ma avete visto l’attore? Ha un aspetto molto diverso.

E’ stato Emmett Cullen in Twilight: com’è oggi l’attore, lontano dal set della saga è molto diverso

La storia d’amore tra Edward Cullen e Bella Swan è stata protagonista della saga cinematografica Twilight. Dopo che si dichiarano e si baciano nel bosco, il vampiro decide di portare l’amata a conoscere la sua famiglia, i Cullen.

Ne fa parte Emmett. Quest’ultimo, è stato salvato da Rosalie nel 1935, da un orso che voleva sbranarlo. Lo porta da Carlisle che per salvarlo dalla morte lo trasforma in vampiro. Il giovane appare bellissimo e molto pallido, come gli altri vampiri. E’ molto muscoloso con occhi dorati e con una forza capace di battere l’intera famiglia. Abbiamo visto e amato così, questo personaggio, ma avete visto l’attore com’è fuori dal set?

L’avreste riconosciuto guardando questo scatto? Sembra completamente diverso. Emmett è stato interpretato da Kellan Lutz, attore e modello statunitense. Ovviamente, gli occhi sono diversi, il suo colore è sull’azzurro. Anche i capelli, sono di un colore differente, rispetto al suo personaggio. Dobbiamo anche dire che, allora era molto più giovane, l’ultima volta che l’abbiamo visto nei panni del giovane Cullen era il 2012. Grazie a Twilight, l’amatissimo attore ha ottenuto popolarità in tutto il mondo.