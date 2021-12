Scopriamo insieme le anticipazioni del concerto di Natale in onda il 24 Dicembre 2021 su Canale 5 con Federica Panicucci: ospiti internazionali, incredibile!

Una chiusura d’anno davvero indimenticabile, quella che si sta avviando a vivere Federica Panicucci. Non soltanto tra una settimana esatta sarà in diretta dalla piazza di Bari per condurre un nuova appuntamento con Capodanno in musica, ma proprio questa sera sarà al timone della ventinovesima edizione del Concerto di Natale.

Come da diversi anni a questa parte, anche per questa ventinovesima edizione de Il Concerto di Natale è stata scelta proprio Federica Panicucci come sua colonna portante. E così, a partire dalle ore 21:30 circa, la splendida conduttrice sarà al timone di un appuntamento annuale ricco di buona musica, emozioni ed, ovviamente, tantissimi ospiti. A tal proposito, chi saranno gli artisti che saliranno sul palco? Come ogni anno, ci aspettano dei cantanti davvero straordinari. Cantanti che, sia chiaro, non appartengono soltanto alla musica nazionale, ma internazionale! Insomma, un appuntamento davvero imperdibile. A questo punto, però, ci chiediamo: siete curiosi di sapere qualche cosa in più? Quali sono gli ospiti e le anticipazioni de Il concerto di Natale del 24 Dicembre 2021? Scopriamolo!

Concerto di Natale 24 Dicembre 2020, le anticipazioni e gli ospiti: puntata da non perdere!

Una cosa è certa: quella di questa sera sarà una serata davvero indimenticabile! All’insegna della buona musica e di fortissime emozioni, il pubblico italiano assisterà alla ventinovesima edizione de Il Concerto di Natale capitanato da Federica Panicucci.

Mancano ancora pochissime ore e, finalmente, assisteremo all’evento più straordinario e tanto atteso dell’anno! Cosa occorre sapere, però? Appurato che la conduttrice è sempre Federica Panicucci, siete curiosi di conoscere le anticipazioni e i suoi ospiti? Ci pensiamo immediatamente! Per un nuovo anno consecutivo, l’orchestra italiana del cinema è guidata da lui: il mitico Adriano Pennino! Oltre a lui, però, ci saranno tantissimi ospiti internazionale e nazionali. Scopriamoli tutti: Emma Muscat, Bugo, Enrico Ruggeri, Jimmy Sax, Francesca Michielin, 2Cellos, Andrea Griminelli, Ian Anderson, Shaggy e Anguun. Insomma, da come si può chiaramente comprendere, si tratta proprio del fior fiore della musica!

Oltre ad essi, ovviamente, non mancheranno tantissime altre sorprese. Ed emozioni. Noi non vediamo l’ora, voi?