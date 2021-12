Beautiful anticipazioni, torna Taylor: come reagirà Brooke? Accadrà l’impensabile nelle prossime puntate della soap opera americana.

In Italia dovremo aspettare ancora un po’ per vederla in azione a Beautiful, ma in America è già tornata! Parliamo di Taylor Hayes, l’ex moglie di Ridge Forrester, mamma di Steffy e Thomas. Uno dei ritorni più attesi dai fan, innamoratissimi di questo personaggio.

Taylor tornerà, però, con un altro volto: a vestire i panni della dottoressa è Krista Allen, che prenderà il posto di Hunter Tylo. Ma se qualcosa cambia, altre cose restano identiche: come la rivalità tra Taylor e Brooke! Cosa accadrà quando Brooke rivedrà la “nemica”? Se non temete spoiler e siete curiosi di scoprire, continuate a leggere!

Beautiful, torna Taylor e partono gli scontri con Brooke: le anticipazioni sono succulente

Nelle puntate attualmente in onda in Italia sta accadendo di tutto, ma tenetevi forte: stanno per arrivare colpi di scena incredibili a Beautiful! A creare scompiglio saranno alcuni clamorosi ritorni in scena, che porteranno caos nelle vite dei protagonisti. Da Sheila Carter a Deacon Sharpe, fino ad arrivare a lei, l’amatissima dottoressa Taylor!

La psicologa arriverà a Los Angeles per la sua famiglia, in primis per i suoi figli… Ma sarà ancora innamorata di Ridge? La risposta è si, ma, nonostante questo, la Hayes spiega allo stilista di voler rispettare il suo matrimonio con Brooke, non interferendo. La Logan, però, non è affatto tranquilla per il ritorno di Taylor, che continua a vedere come una minaccia. Le due arriveranno ad un confronto diretto, durante il quale non si risparmieranno. Taylor, che ammette di non essere impegnata con nessuno, sottolinea di non aver bisogno necessariamente di un uomo per essere felice. A differenza di Brooke che, sempre secondo Taylor, non sa stare sola, senza un uomo!

Un’accusa che colpirà Brooke, che sa che deve difendere con le unghie e con i denti la sua famiglia, dopo il ritorno di Taylor. Chi la spunterà tra i due grandi amori di Ridge?