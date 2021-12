Com’è la casa di Elena Santarelli addobbata per il Natale: tutti i ‘dettagli’

L’ex valletta Elena Santarelli ha addobbato la sua casa per Natale: in questo articolo vi sveliamo tutti i dettagli scelti da lei

È Natale per tutti e ovviamente è Natale anche per la famosa modella, che quest’anno si è superata negli addobbi natalizi. La Santarelli ha mostrato la sua abitazione addobbata per Natale e i fan sono rimasti letteralmente a bocca aperta.

La casa di Elena Santarelli addobbata per Natale

Elena Santarelli è una famosa showigirl, nonchè ex modella e soprattutto ex valletta de “L’Eredità“. È nata a Latina il 18 agosto 1981 ed ha iniziato la sua carriera nelle vesti di modella, sfilando per stilisti molto importanti. Nel 1998 vince il concorso italiano “Elite Model Look”. All’inizio della sua carriera è stata paragonata a Valeria Mazza.

Dopo gli esordi, decide di lanciarsi nel mondo della televisione. Raggiunge l’apice del successo ricoprendo il ruolo di valletta nel quiz-show di Rai 1 “L’Eredità”. Partecipa inoltre alla terza edizione de “L’Isola dei Famosi”, dove viene eliminata in semifinale.

Ben presto veste anche i panni di attrice, esordendo sul grande schermo con i film “Vita Smeralda”, per la regia di Jerry Calà, e “Commediasexi”, per la regia di Alessandro D’Alatri. Torna al cinema nel 2019 prendendo parte al film “Se mi vuoi bene”, scritto e diretto da Fausto Brizzi. Ha pubblicato anche un libro, “Una mamma lo sa”, in cui parla della malattia che ha colpito il figlio.

Di recente, la Santarelli ha pubblicato alcune stories su Instagram, in cui si intravedono le decorazioni che ha inserito nel salotto della sua abitazione. L’ex valletta abita nel centro di Roma insieme al marito Corradi.

Nel salotto troviamo un’ampia sala arredata, in cui spiccano un enorme televisore schermo piatto, un divano, tavola con sedie e parquet. Troviamo inoltre un albero molto grande con della neve spruzzata sui rami e decorato in rosso e argento. Tutt’intorno all’albero diversi oggetti a tema. Vicino all’albero, inoltre, c’è la classica Stella di Natale e ancora vicino una statuetta di Babbo Natale. La famiglia Santarelli-Corradi è pronta per i festeggiamenti di Natale.