Silvana Curcio, la bella fidanzata di Biagio D’Anelli del Grande Fratello Vip: chi è e cosa fa nella vita?

Il nuovo vippone Biagio D’Anelli è da poco entrato a far parte del GF Vip 6 e già ha fatto parlare di se per sua amicizia con Miriana Trevisan. Ma forse non tutti sanno che D’Anelli è fidanzato, chi è la fortunata?

Questa edizione del Grande Fratello Vip ci sta regalando grandi emozioni grazie ai suoi protagonisti. Tra le new entry c’è anche Biagio D’Anelli, personaggio televisivo e talent scout. Partecipò all’undicesima edizione del Grande Fratello, dove si fece notare per il suo flirt con Guendalina Tavassi. Inoltre D’Anelli è anche conosciuto per aver svelato alcuni gossip su personaggi famosi del panorama italiano. Nella casa più spiata d’Italia ha instaurato un particolare feeling con la bella Miriana Trevisan, ma l’uomo fuori dalla casa ha una fidanzata che probabilmente non sarà molto felice di vedere questo avvicinamento tra il suo Biagio e Miriana.

Leggi anche GF Vip, chi è Biagio D’Anelli: ricordate come è diventato famoso? Sono passati 10 anni

Chi è Silvana Curcio, fidanzata di Biagio D’Anelli?

Il cuore di D’Anelli è teoricamente occupato dal 2019 da una splendida ragazza di origine calabrese che però vive all’estero. Si tratta di Silvana Curcio, una bella ragazza lontana dal mondo dello spettacolo. Così lontana che i suoi social o sono privati o non presentano alcun post. La ragazza è un’imprenditrice per un’azienda di calzature e attualmente vive in Germania, a Stoccarda.

Silvana Curcio è anche un’ex miss, infatti nel 2004 ha partecipato a Miss Italia nel Mondo, rappresentando la Germania. La storia d’amore tra lei e Biagio è quindi vissuta a distanza. Nemmeno il lungo lockdown ha scalfito la loro volontà di stare insieme, ma ora come prenderà il particolare feeling creatosi tra Miriana Trevisan e il suo fidanzato? Nei primi giorni di permanenza nella casa D’Anelli non ha mai menzionato la ragazza, solo negli ultimi giorni si è aperto con i suoi compagno di viaggio rivelando che lei sarebbe disposta anche a trasferirsi a Milano per stare insieme, ma che lui soffre del fatto che lei dovrebbe rinunciare a tutto quello che ha conquistato con fatica.

Chissà come andrà a finire la storia d’amore di Biagio D’Anelli e Silvana Curcio, durerà anche dopo la fine del Grande Fratello Vip?