Chi ha vinto Drag Race Italia 2021: classifica finale e qual era il premio in palio

La finale di Drag Race Italia 2021 di ieri sera 23 dicembre ha incoronato la regina di questa prima edizione: ecco chi ha vinto!

E’ andata in onda ieri sera, giovedì 23 dicembre, su Discovery+ la puntata finale di Drag Race Italia che ha proclamato la vincitrice di questa prima edizione dello show. Chi ha vinto tra Elecktra Bionic, Farida Kant, Le Riche e Luquisha Lubamba, ultime concorrenti rimaste in gara?

Leggi anche——>>>Drag Race Italia, tra i concorrenti anche un ex di Amici: era in classe con Emma Marrone

L’ultima puntata è stata incentrata sul tema Eleganza extravaganza ed ha visto le protagoniste sfidarsi a colpi di make up: a giudicare, come sempre, è stata la giuria formata da Tommaso Zorzi, Priscilla e Chiara Francini. Stavolta il giudice esterno è stata Ambra Angiolini

Ma cosa ha vinto la prima classificata? Ebbene, colei che ha trionfato sulle altre compagne d’avventura ha guadagnato il titolo di Italia’s First Drag Superstar ed un montepremi di 30.000 euro, oltre a al titolo di Brand Ambassador per MAC Cosmetics per un anno con tanto di corona e scettro di Fierce Drag Jewels.

Drag Race Italia 2021, ha vinto lei: un trionfo inaspettato

E’ stata Elecktra Bionic a portarsi a casa la vittoria: la Drag piemontese ha sbaragliato le altre finaliste in modo alquanto inatteso. Non aveva infatti vinto nessuna sfida, a differenza di Farida Kant che tutti davano per favorita. Il suo forte sono state sempre le mini sfide che è riuscita a vincere per ben quattro settimane.

Leggi anche——>>>Ha vinto il Gf Vip, ma sapete qual è il titolo di studio di Tommaso Zorzi?

Dietro di lei si sono piazzate Farida Kant, Le Riche, Luquisha Lubamba, Ava Hangar, Divinity, Enorma Jean e Ivana Vamp.

All’anagrafe Mattia Di Renzo, Elecktra Bionic è nata il 16 maggio 1994 a Torino, quindi ha 27 anni. Lavora in una profumeria e nel 2012 fa il suo ingresso nel mondo Drag che le permette di esprimere appieno la sua personalità: “Avevo bisogno di un palco dove urlare al mondo chi fossi”, aveva dichiarato in un’intervista rilasciata a Vogue. I suoi modelli di ispirazione? Naomi Campbell e Dita Von Tess.

Tre anni fa purtroppo Mattia è stato vittima di un’aggressione omofoba da parte di un gruppo di ragazzi francesi mentre tornava da una serata in un locale della sua città.

Complimenti per la meritatissima vittoria!