Era esattamente il 2017 quando Emma Muscat prendeva parte ad Amici, ma ricordate com’era? Oggi è così: difficile da crederci.

Ci sarà anche lei sul palco de Il concerto di Natale questa sera. Stiamo parlando proprio di Emma Muscat! Attualmente cantante amatissima e protagonista di tantissimi singoli di successo, l’ex talento di Amici ha saputo cavalcare la cresta dell’onda sin dal suo primo ingresso nella scuola di Maria De Filippi.

Leggi anche –> Nel 2001 l’abbiamo conosciuta nella prima edizione di Amici: la trasformazione lascia a bocca aperta

Seppure giovanissima, Emma Muscat ha saputo dimostrare sin da subito il suo immenso talento. E, nonostante non sia stata lei la vincitrice di quell’anno – ricordiamo che ad alzare il trofeo in quell’edizione è stato proprio Irama – la giovanissima cantante ha saputo riscuotere un successo impressionante appena terminata la sua esperienza. Ad oggi, infatti, è amatissima. Ed ha avuto anche la possibilità di cantare e duettare con degli artisti non solo nazionali, ma anche internazionali! Quello che, però, adesso vi chiediamo è: ricordate com’era ai tempi della sua partecipazione? Oggi Emma è bellissima e il suo fascino è spesso oggetto di complimenti sui social, ma com’era durante la sua primissima esperienza televisiva? Sono trascorsi 4 anni da quel momento: difficile crederci!

Leggi anche –>In molti si ricordano di lei nella scuola di Amici, ma sapete cosa fa oggi? Dopo il talent ha scelto proprio questa vita

Com’era Emma Muscat ai tempi di Amici? Difficile da credere: eccola qui, sono trascorsi 4 anni

Attivissima sul suo canale social ufficiale, Emma Muscat non perde occasione di poter lasciare senza parole i suoi sostenitori per gli scatti condivisi e l’immensa bellezza che si intravede. Siete curiosi, però, di sapere com’era ai tempi di Amici? Era esattamente l’edizione iniziata nel 2017 quando la giovanissima cantante prendeva parte al talent di Maria De Filippi e conquistava tutti con la sua voce e con la sua dolcezza, ma come si mostrava?

Leggi anche –> Oggi si mostra così, ma com’era prima del successo? Spunta la foto del passato: com’è cambiata

Era davvero giovanissima quando Emma Muscat ha partecipato ad Amici, eppure il suo talento non è assolutamente passato inosservato. Com’è cambiata in tutti questi anni? Appurato che oggi è amatissima e la sua carriera è ricca di successi, siete curiosi di sapere il suo cambiamento? Eccola qui:

Difficile da crederci, vero? In effetti, proprio così! A distanza di 4 anni dalla sua partecipazione al programma, Emma Muscat non è affatto cambiata! Oggi sicuramente è più matura, ma per il resto è sempre identica. Siete d’accordo?