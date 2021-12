Cosa si può guardare in tv stasera, Venerdì 24 Dicembre? I palinsesti propongono i classici natalizi, ma anche tanta musica.

La sera della Vigilia di Natale è finalmente giunta! Tra qualche ora, quindi, sarà l’occasione giusta per incontrare parenti lontani o le persone a noi più care che, data la vita frenetica di tutti i giorni, non abbiamo la possibilità di vedere sempre.

Tra un bel calice di vino, una chiacchiera e dei succulenti piatti, c’è un aspetto che non può essere assolutamente tralasciato: il piccolo schermo! Ecco. Sono davvero tantissime le persone che, ad oggi, si chiedono cosa faccia in tv quest sera. Certo, occasioni come questo servono proprio per stare tutti in famiglia e discutere del più e del meno, ma chi è che non ha la tv in sottofondo? Ebbene. Questo nostro articolo vi servirà proprio per scoprire cosa c’è da guardare in tv stasera, Venerdì 24 Dicembre. Dai classici natalizi fino all’ottima musica, la programmazione è davvero fenomenale. Siete pronti a scoprire ogni cosa?

Leggi anche –> Vigilia di Natale, voglia di film? Scegliete tra questi: la vostra serata sarà indimenticabile

24 Dicembre 2021, cosa guardare stasera in TV: la programmazione dei canali

Seppure la tristezza sia ancora presente nei nostri cuori per via dell’emergenza Coronavirus e della sua variante Omicron, che ancora oggi fa aumentare il numero di positivi, è davvero tanta la voglia di trascorrere una serata in compagnia delle persone a noi più care. Se si sta in famiglia, diciamoci la verità, un’occhiata alla tv si butta sempre. Pertanto, cosa c’è guardate in tv stasera, Venerdì 24 Dicembre? Procediamo con ordine.

Su Rai Uno andrà in onda un film, che oltre ad appassionare i più grandi, farà felici anche i più piccoli. Stiamo parlando proprio di ‘Ailo – un’avventura tra i ghiacci’. Tra documentario ed immaginazione, la pellicola racconta la storia di Ailo, un cucciolo di renna alle prese con la natura. Su Rai Due, invece, altro film dedicato al Natale. Intitolato ‘Il mio valzer di Natale’, il film racconta la magia di questo giorno misto ad un tema romantico. Su Rai Tre, infine, è immancabile: il Circo di Montecarlo!

Sui canali Mediaset, invece, la programmazione prevede: Rete Quattro propone la commedia romantica ‘L’amore non va in vacanza’ con Rose Winslet, Cameron Diaz e tanti altri. Su Canale 5, invece, il classico ‘Concerto di Natale’ con Federica Panicucci e degli ospiti fantastici. Ed, infine, Italia Uno propone il classico ‘Una poltrona per due’ con Eddie Muprhy e Dan Aykroyd.

Leggi anche –> Insieme ad Eddie Murphy è il protagonista de ‘Una poltrona per due’, com’è diventato oggi?

Non è affatto finita qui, però! Se questa programmazione non dovesse soddisfare le vostre richieste: su Rai 4, infatti, andrà in onda Peter Pan. Rai Movie: La cena di natale con Laura Chiatti e Riccardo Scamarcio. E Cine 34, ‘Matrimonio a Parigi’. Ma non solo. Se volete una serata da brividi, non potete perdervi ‘The Visit’ su Italia 2.

Cosa scegliete di vedere?