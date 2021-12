In seguito alla vittoria ad X-Factor, Francesca Michielin ha saputo riscuotere un successo davvero impressionante: com’era? Aveva soltanto 16 anni.

Anche Francesca Michielin, insieme ad Emma Muscat, Bugo e a tantissimi atri straordinari ospiti, sarà sul palco de Il concerto di Natale. Ed allieterà il pubblico italiano con la sua incredibile voce e talento.

Correva esattamente il 2011 quando, alla sola età di 16 anni, Francesca Michielin partecipava ad X-Factor. E ne usciva vincitrice insieme a Simona Ventura, sua coach. Da quel momento, la sua carriera e la sua vita sono letteralmente cambiate. Ad oggi, la Michielin è diventata una cantante di successo. E con la sua incredibile voce è solita regalare dei singoli davvero pazzeschi. Ne è testimonianza, ad esempio, il secondo posto, insieme a Fedez, nel corso della scorsa edizione del festival di Sanremo. Oppure, tutti gli altri obiettivi raggiunti. Se, però, vi chiedessimo se ricordate com’era la Michielin ai tempi di X-Factor, ci sapreste dare una risposta? Sono trascorsi circa 10 anni da quel momento e, ad oggi, Francesca è bellissima, ma com’era al suo esordio in tv? Scopriamo insieme ogni cosa.

Ricordate com’era Francesca Michielin ai tempi di X-Factor? Eccola, aveva soltanto 16 anni

Da sempre appassionata di musica, Francesca Michielin decide di partecipare alla quinta edizione di X-Factor. E, grazie al suo incredibile talento e al supporto di Simona Ventura, è riuscita ad uscirne da vincitrice. Da quel momento, sono trascorsi esattamente 10 anni e sappiamo benissimo che il successo riscontrato da Francesca subito dopo il talent è stato davvero impressionante, ed ancora adesso lo è, ma siete curiosi di sapere com’era?

In un nostro recentissimo articolo, vi abbiamo parlato di Emma Muscat e di come sia cambiata dopo la sua partecipazione ad Amici. A questo punto, invece, siete curiosi di sapere com’è cambiata Francesca Michielin? Appurato che ai tempi di X-Factor era soltanto una ragazzina ed ora, invece, è una splendida ragazza in carriera, ricordate com’era? Ci pensiamo immediatamente:

Insomma, saranno anche passati circa 10 anni dal suo esordio in tv e dall’inizio del suo successo, ma Francesca Michielin è sempre identica al passato. Avete notato anche voi?