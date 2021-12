È appena arrivata la conferma: finalmente la terza stagione dell’amata serie tv ci sarà, il suo pubblico può esultare!

Dopo due stagioni l’amata serie non si ferma qui. È stata svelata la conferma della futura messa in onda, e la creatrice della serie ha raccontato il nuovo progetto in un’intervista dove svela tutti i dettagli.

Dopo il grande successo, anche in termini di share, questa incredibile storia è stata portata avanti e l’ideatrice e sceneggiatrice ha parlato in un’intervista con Fanpage.it di tantissime curiosità. A partire da come è arrivata nella sua mente l’idea della trama, le tematiche affrontate, personaggi e qualche piccolo spoiler. La sceneggiatrice ha raccontato di essere già all’opera con la scrittura delle prime tre puntate. Sembrerebbe che il progetto fosse incerto per via degli investimenti, tuttavia la terza stagione ci sarà!

La terza stagione dell’amata serie ci sarà, è arrivata la conferma

Stiamo parlando della serie televisiva targata Rai2 Mare fuori, la quale tratta della tematica dei giovani in carcere. Ma non solo, anche di come affrontare la vita con le sue difficoltà e soprattutto trovare un punto d’incontro tra i giovani e gli adulti. Durante l’intervista con Fanpage, la sceneggiatrice e ideatrice della serie Cristina Farina, racconta la sua esperienza con questa sua creazione. Una delle prime cosa che ci tiene a dire dopo la domanda che cosa è Mare fuori, è: Vorrei che riuscisse a trasmettere il messaggio che a quell’età le porte sono tutte aperte. Gli adolescenti hanno bisogno di una guida, hanno bisogno di identificarsi, di qualcuno da ammirare, e se qualcuno è il boss, il violento, c’è qualcosa che non sta funzionando nella società.”

La Farina ha rivelato che sta già lavorando ai primi tre episodi della terza stagione e che gli ascolti delle prime due sono molto incoraggianti. “Abbiamo tantissime visualizzazioni su RaiPlay, sulla piattaforma siamo sempre primi negli ascolti, sono senza precedenti”. Per quanto riguarda i personaggi, Cristina Farina ci anticipa che ritroveremo tutti quelli che abbiamo lasciato più nuovi ingressi che daranno spazio ad ulteriori storie da raccontare. I dettagli della trama per la terza stagione si concentrano sul tema dell’amore. Nell’età dei protagonisti “può esser salvifico e può essere dannato” come spiega la sceneggiatrice.

Non vediamo l’ora di scoprire quando uscirà la data ufficiale della terza stagione di Mare Fuori, in onda su Rai 2.