Eva Grimaldi, avete mai visto la sua casa? Il dettaglio super originale non sfugge; ecco dove abita con Imma Battaglia.

Un vero e proprio uragano si è abbattuto sulla casa del GF Vip. Tra i nuovi concorrenti del reality c’è anche lei, Eva Grimaldi, che si da subito ha dimostrato di non avere peli sulla lingua. Simpatica, ironica e super solare, l’attrice ha portato un tocco di vita nella casa, ma non esita a dire la sua quando qualcosa non le sta bene. Per un bel po’ la casa del GF Vip sarà la sua dimora, ma sapete dove abita insieme alla moglie Imma Battaglia?

La coppia abita a Roma, in una villetta di cui possiamo scoprire qualcosa spulciando il profilo Instagram di Eva ed Imma. Spesso, infatti, postano foto e video mentre si trovano nella loro casa. Un dettaglio in particolare balza all’occhio, scopriamolo insieme!

LEGGI ANCHE —–>La casa di Cristiana Capotondi è pazzesca: uno stile rustico e moderno, ma più unico che raro

La casa di Eva Grimaldi vi lascerà senza parole: ampia, luminosa e con dettagli super originali

Eva Grimaldi è una delle concorrenti del GF Vip 5. Da quindici giorni, la casa dell’attrice è quella di Cinecittà, ma sapete dove abitano Eva e Imma a Roma? Attraverso Instagram è possibile scorgere qualche dettaglio della loro abitazione, dove il colore che domina è il bianco.

Si tratta di una villetta accogliente ed elegante, caratterizzata da un bel terrazzo, come si vede in questo scatto condiviso da Eva:

La casa è dominata dal colore bianco, ma a dare un tocco di colore ci pensano i numerosissimi quadri presenti sulle pareti. Opere d’arte contemporanee e super colorate, dalle forte più disparate. Tra i tanti, spunta anche quello di Lady Oscar! Date un’occhiata:

LEGGI ANCHE —–>Una casa a dir poco ‘stellare’: avete visto dove vive Valeria Marini?

Un dettaglio davvero particolare, che non passa inosservata. Insomma, una casa davvero bellissima! E voi, state seguendo questa edizione del GF Vip? Quali sono i vostri concorrenti preferiti?