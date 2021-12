GF Vip, un aereo manda in crisi Miriana: il messaggio è chiaro; cosa è successo nella casa più spiata della tv.

Anche quest’anno volano innumerevoli aerei sulla casa del GF Vip! Un modo per i fan, gli amici o i parenti di comunicare con i concorrenti e far sentire il proprio affetto. Capita che alcuni messaggi, però, destabilizzino i vipponi. È quello che è successo poche ore fa a Miriana Trevisan!

Ad organizzare l’aereo è stato il suo migliore amico, che si è anche firmato al termine del messaggio. Un messaggio che ha mandato in crisi la showgirl, che ha iniziato a farsi mille domande. Scopriamo i dettagli.

GF Vip, Miriana Trevisan in crisi dopo l’aereo mandato dal suo migliore amico: è riferito a Biagio?

“Miri ricordati che sei un assolo. Ale.” Questo l’aereo inviato per Miriana Trevisan dal suo migliore amico, ieri sera. Un gesto dolcissimo per la concorrente, ma la frase non è passata inosservata: perché sottolineare che Miriana sia un assolo? Non è difficile capire che tutti hanno pensato fosse riferito a Biagio D’Anelli, a cui la Trevisan si sta avvicinando sempre di più. Che sia un avvertimento per tenerla lontana da Biagio? Miriana è assalita dai dubbi e Biagio non reagisce affatto bene.

“Perché te la prendi con me? Io non c’entro niente”, spiega Miriana. “A me non innervosisce l’aereo, ma come reagisci tu”, replica D’Anelli, definendosi deluso per il fatto che lei desse più peso ad un messaggio esterno che a quello che hanno vissuto insieme per un mese.

Insomma, l’aereo ha messo in discussione la conoscenza tra Miriana e Biagio, che nel corso della giornata di ieri hanno avuto modo di riflettere un bel po’ sul loro rapporto. Riusciranno a chiarirsi e a viversi questa storia senza condizionamenti o e l’inizio della fine? Non ci resta che attendere le prossime news!