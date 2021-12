Immagini sconcertanti a La clinica della pelle, Sophie ha raccontato di essere disperata e di provare un dolore insopportabile: cos’è successo.

Di pazienti con gravissimi problemi alla pelle, ne abbiamo conosciuto nel corso di queste tre edizioni de La clinica della pelle, ma queste che vi mostreremo tra qualche istante, vi lasceranno davvero senza parole. A breve, infatti, vi racconteremo la storia di Sophie. E, vi assicuriamo, il dolore provato dalla giovane ragazza per via della sua malattia è davvero inimmaginabile.

Leggi anche –> La clinica della pelle, Jordan viveva un dramma impressionante: aveva soltanto 21 anni, incredibile

“Ha condizionato la mia vita. Non posso più andare avanti così”, ha iniziato a dire Sophie alle telecamere de La clinica della pelle per descrivere la malattia che l’affligge da quando era soltanto una bambina. Ovviamente, in tutti questi anni si è sempre rivolta a degli specialisti. E si è sempre sottoposta a cure cortisoniche. Negli ultimi anni, però, la situazione è nettamente peggiorata. Tanto che ha raccontato che quando la malattia è nella sua fase acuta, per lei è davvero difficile fare ogni cosa. La pelle, infatti, inizia a gonfiarsi e ad arrossarsi. Ed ogni movimento, anche quello più banale, per lei diventa un vero e proprio incubo. “Il dolore è insopportabile”, ha detto ancora Sophie. Scopriamo insieme ogni cosa.

Leggi anche –> La clinica della pelle, Connor: “Non mi piace il mio aspetto, sono triste”, il gesto choc

La clinica della pelle, Sophie: dolore insopportabile, come è guarita

Alle telecamere de La clinica della pelle, Sophie ha raccontato di soffrire di eczema da quando era una bambina. E di avere applicato sulla sua pelle diversi tipi di cortisone. Ad oggi, però, la situazione è diventata del tutto insostenibile. Ed, interrotta la cura da diversi mesi, la sua pelle aveva un netto peggioramento. “È rossa, molto calda, si secca, si spacca e sanguina”, ha raccontato Sophie. Svelando, inoltre, che nei giorni peggiori della sua malattia la pelle è talmente gonfia che non riesce nemmeno a muoversi.

Leggi anche –> La clinica della pelle, Chloe: “Ho paura di doverci convivere per il resto della vita”, incubo tremendo

Fatta la biopsia, la dottoressa Craythorne ha avuto un’unica diagnosi: si tratta di eczema. Pertanto, ha prescritto a Sophie diversi trattamenti topici per vedere quale di questi funzionava meglio. A distanza di due settimane, i miglioramenti sono stati notevoli. E la pelle è apparsa decisamente diversa.

Dopo 5 settimane, invece, dall’inizio della cura, Sophie è completamente un’altra persona. Ed è ritornata a svolgere una vita del tutto normale.