I look di Kate Middleton sono sempre al top, ma nessuno immagina il suo ‘segreto’: una trovata geniale!

Oltre al titolo nobiliare, Kate Middleton si è guadagnata anche la fama di icona di stile: indovinate qual è il ‘segreto’ dei suoi look!

Quando la vediamo sfoggiare abiti, cappelli ed accessori di massima eleganza è inevitabile restare estasiati: Kate Middleton riesce sempre a vestire in modo da non passare inosservata conservando la classe tipica del suo ruolo.

Nonostante la sua ben nota attenzione ai dettagli, la Duchessa di Cambridge non ama gli sprechi quando si tratta di moda. Non è un mistero infatti che sia avvezza al riciclo degli outfit, anche di quelli di un decennio prima.

Ad esempio, per il concerto di Natale ha indossato un cappotto rosso con fiocco e scarpe in tinta che è lo stesso scelto per il funerale del Principe Filippo. Il modello è firmato Catherine Walker, ma in quell’occasione era nero come richiede la triste funzione.

Vediamo quindi come riesce la bella moglie di William a variare i look evitando al contempo di sperperare.

La strategia di Kate Middleton per ottimizzare i look: cosa fa la principessa

Oltre al cappotto rosso, anche altre volte i fan hanno notato che Kate ha riproposto un abito. Come per esempio, il vestito lilla di Emilia Wickstead indossato nel 2018 durante un summit sulla salute mentale a Londra. L’anno dopo ne ha indossato uno uguale in tutto ma non nel colore, che era verde scuro.

E’ successo anche col vestito Alexander McQueen fucsia sfoggiato al matrimonio della principessa Eugenie: a Trooping The Colour aveva un abito identico ma di color rosa. Insomma, la Duchessa riesce ad essere sempre al top perché i suoi look son o già collaudati ma, allo stesso tempo, riesce a variare spesso.

In pratica, quando sceglie un capo di abbigliamento, lo acquista in due colori diversi e li ripropone dopo circa un anno, in modo da non rinunciare all’ ‘effetto sorpresa’.

Ottima ‘strategia’, vero?