Lutto ad “Amici”, la notizia arriva in casetta: dolore e sconforto per il terribile annuncio

Lutto ad “Amici”, la notizia arriva anche nella casetta: dolore e sconforto per gli allievi, il terribile annuncio sconvolge tutti

Il talent show colpito da un grave lutto. La notizia è stata annunciata poco fa ed ha recato grande tristezza. Questi giorni dovrebbero essere felici, ma il destino non gioca sempre dalla nostra parte. Di seguito vi spieghiamo cos’è successo.

LEGGI ANCHE: Sono trascorsi 4 anni dalla sua partecipazione ad Amici, ma com’era? Oggi è così: difficile crederci

Lutto ad “Amici”, terribile annuncio

Il talent show “Amici” di Maria De Filippi è in pausa. Gli allievi non potranno ritornare dalle loro famiglie per le norme anti-Covid e trascorreranno nella casetta le festività natalizie. Al ritorno, ballerini e cantanti concorreranno per l’ambitissimo serale. I posti probabilmente non saranno illimitati e di conseguenza qualcuno dovrà abbandonare la scuola. Sarà sicuramente un addio doloroso, visto che nella casetta si è formato un bel gruppo.

LEGGI ANCHE: Il pubblico di Amici 5 lo elesse vincitore: era il 2006, ricordate la sua storia?

Nelle ultime ore, il talent show è stato colpito da un terribile lutto. La notizia sarà arrivata sicuramente anche nella casetta. Non sappiamo quale sia stata la reazione degli allievi, ma siamo sicuri che saranno molto addolorati per la grave perdita.

LEGGI ANCHE: Amici 21, le parole di Zerbi non vanno giù: va via e sbatte la porta

Il lutto ha colpito in particolare il ballerino Christian. L’allievo della ventunesima edizione di “Amici” ha perso il suo cagnolino Joy. La terribile notizia è stata annunciata dalla mamma di Christian, che ha scritto: “Caro amore mio, mi hai spezzato il cuore oggi. Soffro tantissimo, un dolore indescrivibile angelo mio, buon arcobaleno. Joy amore mio ti amo e ti amerò per sempre, piccolo mio. Non mi rassegnerò facilmente, la vita è così ingiusta. Joy il mio cuore soffre tantissimo, un giorno ci rincontreremo in cielo. La tua mamma”.

La notizia sarà stata comunicata sicuramente anche al ballerino, che sarà addolorato per la perdita del suo cane. Gli animali domestici diventano come componenti della famiglia e siamo sicuri che per Christian è come se avesse perso un fratello. Il ballerino in passato ha pubblicato alcuni scatti insieme al suo cane sui suoi account social.