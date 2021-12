Mediaset, cambia tutto: la drastica decisione a pochi giorni da Capodanno; cosa andrà in onda venerdì 31 dicembre.

Cambio di programma improvviso in casa Mediaset. La decisione riguarda il Capodanno in Musica, in onda venerdì 31 dicembre 2021 su Canale 5. La serata, condotta da Federica Panicucci e Al Bano Carrisi, avrebbe dovuto svolgersi in diretta dalla Piazza Libertà di Bari, ma non sarà più così.

Scopriamo cosa è stato deciso, in seguito alle nuove restrizioni a causa del Covid e cosa andrà in onda l’ultima notte dell’anno.

Capodanno in Musica, cambia tutto in casa Mediaset: la decisione

Niente Capodanno in piazza anche per il 2021. In seguito alle nuove restrizioni anti Covid, il programma dell’ultima notte dell’anno ha subito inevitabili variazioni. A causa dell’aumento dei contagi, non sarà possibile festeggiare in piazza tutti insieme neanche quest’anno, ma la diretta per attendere il 2022 si terrà lo stesso. Cosa cambierà? La location.

La serata si svolgerà sempre a Bari, ma al Teatro Petruzzelli: la decisione è del sindaco Antonio Decaro, che ha scelto di trasferire l’evento all’aperto nel più importante teatro del capoluogo pugliese. Come partecipare alla serata? Secondo quanto riporta La Repubblica, gli spettatori che vorranno seguire l’evento dovranno prenotarsi sul sito web, fornire il Super Green Pass e indossare la mascherina.

Tantissimi gli ospiti della serata, tra cui, come anticipa Tv Blog, ci saranno anche Pio e Amedeo. E voi, attenderete la mezzanotte su Canale 5?

Su Rai Uno L’anno che verrà

E su Rai Uno ci sarà ancora Amadeus a condurre l’ultima notte dell’anno. L’anno che verrà sarà trasmesso in diretta dall’Umbria, nello specifico dalle acciaierie di Terni, simbolo della ripartenza dei lavoratori. Tantissimi gli ospiti che saliranno sul palco dello show, da Loredana Bertè ad Achille Lauro, da Massimo Ranieri a Cristiano Malgioglio, da Gigi D’Alessio a Clementino. Insomma, un cast d’eccezione!